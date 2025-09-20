¿Dónde comprar entradas para el Real Oviedo-Barcelona?

El FC Barcelona jugará la sexta jornada de Liga frente al Real Oviedo en el Carlos Tartiere y ya se sabe cómo conseguir las entradas para ver el partido. Los de Hansi Flick tendrán su cuarto encuentro fuera de casa en el campeonato mientras apuran para volver al Camp Nou lo más pronto posible. Un duelo ante un rival que hacía décadas que no tenía al frente, por lo que no tendrán margen de despiste si quiere llevarse los tres puntos.

Dónde se juega el Real Oviedo-Barcelona de la Liga

El enfrentamiento será el próximo jueves a las 21:30 horas en un estadio tan emblemático como lo es el Carlos Tartiere. Con una capacidad de hasta 30.500 espectadores, el Real Oviedo será una olla a presión para no poner las cosas tan fáciles al Barça.

Aunque el equipo asturiano no ha tenido el arranque de temporada que esperaba después de su histórico ascenso, sin duda es uno de los equipos más correosos del campeonato doméstico.

Cuándo salen a la venta las entradas para el Oviedo-Barcelona

Por el momento, el acceso a la compra de entradas está exclusivamente para aquellos que tengan el carnet de «Oviedista», aunque no tendrán asiento asignado. Esto solo estará durante este fin de semana, por lo que el resto de abonados al club asturiano y cualquier aficionado tendrá que esperar al próximo lunes para poder comprar su entrada en la página web oficial del club.

Precio de las entradas para ver el Real Oviedo-Barcelona

El precio para ver el partido en el Carlos Tartiere parte desde un precio de 50 euros la más barata, mientras que las VIP ascienden a un mínimo de 400 euros la más económica, situada en el córner sur. En función de la grada y la altura, los precios se irán moviendo en ese baremo para disfrutar de uno de los partidos más esperados en Oviedo.

Hace unas semanas la expectación fue total cuando jugó el Real Madrid y se espera un gran ambiente contra el conjunto culé a pesar de que sea el partido entre semana.