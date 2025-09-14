El fútbol de Tebas: atienden a 6 personas por golpe de calor en el Getafe-Oviedo a las 14:00 horas

El Getafe continúa su gran inicio de temporada en la Liga con una nueva victoria (2-0) frente al Real Oviedo, que refuerza su buen momento tras sumar ya nueve puntos en cuatro jornadas. Pero el foco en el Coliseum Alfonso Pérez no estuvo en el triunfo azulón, sino en las altas temperaturas y los problemas de salud que se registraron en las gradas durante el Getafe-Oviedo disputado el sábado a las 14:00 horas, fijado por Javier Tebas y la Liga, numerosos golpe de calor.

El choque arrancó en pleno mediodía, con más de 30 grados y un estadio con escasa cubierta, circunstancias que hicieron del calor un protagonista más. Desde los primeros compases se vio a numerosos aficionados protegiéndose con gorras, botellas de agua y cualquier sombra disponible. Según confirmó el propio club madrileño, hasta seis espectadores tuvieron que ser atendidos por golpes de calor en distintos puntos del recinto, obligando a los servicios sanitarios a actuar con rapidez.

El Getafe-Oviedo abrió la jornada liguera del sábado en una franja horaria señalada por muchos como inadecuada para estas fechas. A las 14:00 horas, con temperaturas superiores a los 30 grados, jugadores y público vivieron el encuentro en una condiciones de peligro, calor sofocante que se prolongó hasta casi las cuatro de la tarde, cuando finalizó el partido. Esto provocó durante Getafe-Oviedo fijado por Tebas hasta seis golpe de calor en las gradas.

Alberto Heras, director de negocio del Getafe, expresó su preocupación tras el encuentro: “Creo que todos tendríamos que hacer una reflexión profunda de los horarios. Hoy se han atendido a seis personas por un golpe de calor. Quizás en septiembre, con temperaturas de más de 30 grados, poner un partido a las 14:00 horas no es la mejor opción para los aficionados y para los profesionales”. Sus declaraciones reflejan el malestar creciente por el calendario impuesto en la Liga de Tebas, que en esta ocasión dejó imágenes de público exhausto en tres de los cuatro graderíos principales del estadio.

Creo q todos tendríamos q hacer una reflexión profunda de los horarios, hoy se han atendido a 6 personas por un golpe de calor, quizás en Septiembre con temperaturas de más de 30 grados poner un partido a las 14h no es la mejor opción para los aficionados y para los profesionales https://t.co/qXwWVwFwl5 — Alberto Heras (@heras_alberto) September 13, 2025

El Real Oviedo, además de irse de vacío del Coliseum, también sufrió contratiempos. Nacho Vidal tuvo que retirarse tras un traumatismo craneoencefálico y fue hospitalizado, aunque ya ha recibido el alta y se encuentra estable. La expulsión de Fede Viñas completó un mal día para el conjunto asturiano, que no pudo reaccionar ante el plan de los de José Bordalás.

En lo deportivo, el Getafe encarriló su triunfo gracias al acierto a balón parado. Luis Milla ejecutó dos faltas que terminaron en los goles de Mario Martín y Borja Mayoral, marcando distancias y fijando un resultado que se hizo inalcanzable para el Oviedo. Ni los cambios introducidos por Santi Cazorla, Santiago Colombatto y Fede Viñas en la segunda mitad, alteraron un marcador que refuerza al conjunto madrileño en la parte alta de la tabla, uno de los mejores inicios de los azulones en los últimos años.