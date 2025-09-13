Nacho Vidal, futbolista del Oviedo, es trasladado al hospital en Getafe tras sufrir un traumatismo craneal

Las alarmas han saltado durante unos minutos en el partido de Liga entre Getafe y Real Oviedo. Corría el minuto 9 de partido en el Coliseum cuando el local Diego Rico y el visitante Nacho Vidal chocaban sus cabezas en la lucha por un balón aéreo. Vidal se ha llevado la peor parte, ya que ha quedado tendido sobre el terreno de juego, consciente, y ha recibido atención médica. El jugador ha abandonado el campo en ambulancia luciendo un collarín. El Real Oviedo ha comunicado que Vidal sigue consciente y ha sido trasladado a un hospital cercano tras sufrir un traumatismo craneal.

Los aficionados presentes han ovacionado al unísono a Nacho Vidal en el momento en el que el personal médico ha retirado al jugador del campo después de varios minutos de atención. El defensor Lucas Ahijado ha sido el elegido por Paunovic para sustituir a Vidal tras el fuerte golpe en la cabeza. Por el protocolo en caso de posible conmoción cerebral, el Real Oviedo dispondrá de una sustitución adicional. También el Getafe puede hacerlo, al igualarse el número de cambios posibles en ambos equipos.

El 𝐚𝐩𝐥𝐚𝐮𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐢𝐬𝐞𝐮𝐦 a Nacho Vidal al ser sustituido en camilla tras un fuerte choque con Diego Rico. 🙏👏#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/OdJgyYQh1d — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 13, 2025

Pese a que Diego Rico también ha estado involucrado en la acción, el jugador del Getafe no ha precisado de atención médica y ha continuado en el partido sin problemas aparentes. El colegiado José Luis Guzmán Mansilla ha tenido que añadir 11 minutos de descuento en la primera mitad. Un tiempo extra en el que el equipo local ha logrado adelantarse con un tanto del canterano madridista Mario Martín y ha ampliado la ventaja con el gol de otro ex de ‘La Fábrica’ como Borja Mayoral.

El encuentro, que ha arrancado a las 14:00 horas, ha estado marcado desde el inicio por el calor. Con temperaturas cercanas a los 30 grados en la localidad del sur de Madrid, en la grada también se ha producido un susto. Un aficionado presente en el Coliseum se ha desmayado durante el partido, que ha tenido que volver a detenerse.