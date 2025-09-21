Dos desaparecidos en Barcelona tras ser arrastrado un coche por las lluvias torrenciales

Los Bomberos de la Generalitat catalana buscan a dos personas a las que se ha dado por desaparecidas en Sant Quintí de Mediona (Barcelona) al recibirse el aviso de que un vehículo había sido arrastrado este domingo por la tarde como consecuencia de las intensas lluvias.

El jefe de guardia de Bomberos de la Generalitat, José Luís López, ha explicado que el cuerpo tiene información de un vehículo, con dos personas en su interior, arrastrado por el agua: «Estamos haciendo un despliegue importante de investigación de estas dos personas».

Ha dicho que el vehículo ha sido localizado sin pasajeros, por lo que se está buscando a estas dos personas: «Puede haber indicios importantes de que había dos personas, que es justamente el escenario que queríamos evitar».

López también ha puntualizado que Bomberos lleva más de 300 servicios durante todo el episodio de lluvias, la mayoría concentrados en el áera metropolitana norte y sur, sobre todo por inundaciones y árboles caídos.

El jefe de guardia de los bomberos de la Generalitat ha pedido evitar acercarse a rieras y torrentes porque las crecidas «pueden ser muy importantes».