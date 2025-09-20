Jorge Rey le da la razón a la AEMET y anuncia lluvias torrenciales en estas partes de España: no estamos preparados

La AEMET le da la razón a Jorge Rey, anuncian ambos, lluvias torrenciales en estas partes de España para las que no estamos preparados. Estamos a punto de entrar a una estación nueva que nos acercará cada vez más a ese inesperado cambio de tiempo que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas próximas jornadas. Deberemos empezar a pensar en un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no habíamos tenido en consideración.

No estamos preparados para volver a prepararnos para una temporada en la que la inestabilidad acabará siendo una novedad importante. Con algunos detalles que pueden sumergirnos de lleno en una inestabilidad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Habrá llegado el momento de apostar por este cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estos días de temporada. Es hora de poner sobre la mesa una previsión del tiempo de la que la AEMET nos avisa de forma significativa en estas jornadas que tenemos por delante, de la misma forma que lo hacen las cabañuelas.

No estamos preparados para lo que llega

Lo que parece que va a llegar esta semana son una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Es hora de dejar salir algunas situaciones que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado en estas jornadas.

Es hora de apostar por una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que todo puede acabar siendo claves. No dudan en darnos algunos elementos que pueden acabar marcando una diferencia significativa en estos días.

Las Cabañuelas de Jorge Rey no dudan en darnos algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días de finales de septiembre, vamos a tener que afrontar un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Es hora de saber qué puede acabar siendo lo que acabará activando unas alertas de la AEMET que empiezan a estar activas en estas jornadas que tenemos por delante. Los expertos no dudan en darnos algunos detalles que pueden acabar marcando una diferencia significativa a partir de ahora.

La AEMET da la razón a Jorge Rey

El experto Jorge Rey ha lanzado un vídeo viral en el que parece que nos indica que todo está cambiando a toda velocidad, lo que nos espera es un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Los mapas del tiempo no dejan lugar a dudas ante lo que está por llegar, la AEMET ha lanzado una seria advertencia en su web: «Se espera que la Península siga bajo la influencia de una vaguada atlántica, con el paso de un frente de oeste hacia el este. Así se esperan cielos nubosos o cubiertos, tendiendo a despejar por la tarde en el cuadrante sudoeste. Se esperan precipitaciones y chubascos prácticamente generalizados en la Península, salvo en el cuadrante sudoeste donde no se esperan y al final del día en Baleares. Se esperan fuertes y persistentes en el extremo norte, que en el nordeste pueden ser incluso muy fuertes y en el Pirineo y alto Ebro con acumulados significativos. Los chubascos podrán ir acompañados de tormentas fuertes en interiores del tercio este y el mar balear. Nubosidad baja matinal en el extremo este peninsular, Ebro, Alborán y Baleares, con probables brumas y bancos de niebla matinales. En Canarias, intervalos nubosos con algún chubasco débil en las islas montañosas.

Calima retirándose y afectando principalmente al sur de las islas Canarias. Se espera un descenso prácticamente generalizado de las temperaturas, notable en amplias zonas de la mitad noroeste peninsular, mientras que en el Levante y Baleares no se esperan cambios, o incluso algún ascenso en los litorales del sudeste. Aun así, las mínimas no bajarán de los 20 en el Mediterráneo, Canarias y el Guadalquivir».

Siguiendo con la misma explicación: «Soplarán vientos moderados de componente oeste en las vertientes atlántica y cantábrica, tendiendo a noroeste al final, con intervalos de fuerte en zonas expuestas y de forma más probable en los litorales. En el Mediterráneo, al principio predominará un viento flojo de componentes sur y este, rolando a oeste con el paso del día, estableciéndose el cierzo y la tramontana con intervalos de fuerte. En Canarias soplará un alisio moderado».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes en el tercio este peninsular y a últimas horas en Baleares, incluso muy fuertes en Cataluña y con acumulados significativos además en el Pirineo y alto Ebro. Descenso notable de las temperaturas en el noroeste peninsular. En Canarias, calima con concentraciones significativas».