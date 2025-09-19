Aviso naranja de la AEMET urgente: pide que nos preparemos en toda España porque no se salva nadie

La AEMET activa el aviso naranja, será mejor que nos preparemos en toda España porque no se salva nadie. Es importante estar preparados para afrontar una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con algunas novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Con el tiempo vamos a esperar lo inesperado, con la mirada puesta en una serie de detalles que pueden cambiarlo todo en estas próximas horas, los expertos no dudan en darnos más de una sorpresa inesperada.

Nos preparamos ante esta alerta de la AEMET

Estaremos a merced de unos cambios que vemos en esta previsión de la AEMET: «Se espera una inestabilización en la Península debido al acercamiento de una vaguada y la entrada de un frente atlántico por el noroeste. Así se espera un oscurecimiento de los cielos de oeste a este y precipitaciones en la mitad norte y en las sierras del este, localmente fuertes y persistentes en el Cantábrico oriental y el Pirineo occidental. Los chubascos podrán ir acompañados de tormenta en zonas del tercio norte y montañas del este, localmente fuertes en el Alto Ebro, Pirineo occidental y la Ibérica. No se esperan precipitaciones en Baleares ni en el sudoeste, aunque habrá nubosidad baja matinal en el extremo este peninsular, Ebro y Alborán, con probables bancos de niebla matinales. Asimismo, no se descarta algún chubasco ocasional en cumbres de Canarias. Calima en Canarias, también probable en menores concentraciones en el sur y oeste peninsular.

Se espera un descenso prácticamente generalizado de las temperaturas, notable en el noroeste, mientras que en el Levante y Baleares no se esperan cambios. Aun así, se superarán los 35 grados en zonas de Canarias y en el Guadalquivir. Las mínimas no bajarán de los 20 en el Mediterráneo, bajo Ebro y los valles atlánticos del sudoeste, incluso de los 25 en regiones de Canarias».

Las alertas estarán activadas en estos puntos del país: «En Canarias, temperaturas elevadas y calima con concentraciones significativas. Temperaturas máximas significativamente elevadas en amplias zonas del sudoeste peninsular y en interiores del Cantábrico. Chubascos con tormentas localmente fuertes en la meseta Norte, la Ibérica norte y el alto Ebro».

La previsión del tiempo no deja lugar a dudas: «Soplarán vientos moderados de componente este en litorales de la mitad sur peninsular, sur de Baleares y Cádiz, con intervalos fuertes y posibilidad de alguna racha muy fuerte en el Estrecho. Vientos flojos en general en el resto, del este y nordeste en Canarias, con predominio de las componentes norte y oeste en el litoral cantábrico, de sur y oeste en la meseta Norte y Galicia y de este y sur en el resto».