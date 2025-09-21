El pasado fin de semana, CCME 2025 celebró su 15 aniversario. El popular festival se ha convertido en uno de los encuentros anuales de Madrid que mayor número de asistentes acoge en el mes de septiembre. Y es que, nadie quiere perderse a las grandes estrellas que se suben al escenario. De hecho, el pasado sábado, 13 de septiembre, Lola Índigo fue la gran cabeza de cartel del día. Un espectáculo muy esperado donde la artista se subió al escenario, una edición más, para cantar y bailar algunos de sus mayores hits musicales. Pues, temas como El tonto, Mujer bruja, Mi coleta o Santería hicieron vibrar a los miles de asistentes.

Pero, lo que parecía un concierto más de la cantante, terminó con uno de los anuncios más inesperados de este 2025. Y es que, para sorpresa de todos, Lola Índigo comunicó que había tomado la decisión de retirarse de la industria musical de manera temporal. Una noticia que nadie vió venir. Pues, recordemos, a comienzos de verano realizó su esperada gira por estadios. Un reencuentro con sus queridos fans donde brilló con luz propia en todas y cada una de las fechas. Pero, tal y como ha dejado claro, este año no ha sido todo color de rosas para ella. «Ha sido un año muy chungo, pero al final siempre todo se soluciona», comenzó diciendo sobre el escenario.

«Ahora voy a necesitar un tiempo para tomarme un descanso y os quiero mucho. Quería decirlo, porque lo necesito, y porque llevo siete años trabajando sin parar. Estoy agotada mentalmente», confesó respecto al motivo por el que ha decidido parar. Unas palabras con las que dejó al público completamente enmudecido, y no es para menos.

Eso sí, al ver las caras de tristeza de los asistentes, quiso aclarar que su retirada no será para siempre. «Esto es el sueño de mi vida… Y para estar aquí, como Dios manda, necesito un break. Así que gracias a todos los fans», añadió. Fue entonces cuando el público de Coca Cola Music Experience le dio un fuerte aplauso. Pues, saben que no es una decisión fácil de tomar.

Recordemos que, Miriam Doblas, artísticamente conocida como Lola Índigo, comenzó a hacerse conocida gracias a su paso por Operación Triunfo 2017. Su participación en el talent show de Televisión Española no fue muy larga, pues se convirtió en la primera expulsada. Sin embargo, eso no impidió que la cantante continuase luchando por sus sueños.

Desde entonces, y bajo el nombre de Lola Índigo, ha lanzado cuatro proyectos discográficos al mercado, ha realizado giras nacionales e internacionales y ha dado el salto al mundo audiovisual con pequeños proyectos. Numerosos hitos que ha ido sumando a su lista en muy pocos años y que la han posicionado como una de las cantantes más sonadas del momento en nuestro país.

Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que la artista haya decidido tomarse un respiro a favor de su salud física y mental. Un descanso que le vendrá muy bien. De hecho, ya ha prometido que volverá más fuerte que nunca.