Roberto Brasero preocupa a todos con su última predicción: lluvias y tormentas demenciales a partir del lunes

Lluvias y tormentas demenciales llegan a partir del lunes

Preocupa a todos Roberto Brasero con su última previsión

Tal y como nos explica este experto desde su blog en Antena 3: «El domingo podría reforzarse la intensidad de las lluvias en el norte y sobre todo noreste peninsular: ese aire frio que irá entrando en capas altas, y el contraste con el que tendrá alrededor, hará que puedan intensificarse las lluvias con acumulaciones significativas en los Pirineos o en el este de Cataluña, donde hay previsto activar los avisos de nivel naranja para la jornada dominical por Precipitación acumulada en una hora de 40 l/m2 y con probable granizo grande por la presencia de ese aire más frío en capas superiores. También tendremos chubascos acompañados de tormentas localmente fuertes en interiores del tercio este y esta vez sí podrán llegar las nubes y alguna lluvia hasta el litoral mediterráneo. Seguirán en el extremo norte, sobre todo hacia el Cantábrico oriental y el alto Ebro y ya en el resto de la península, Baleares y Canarias es poco probable que llueva, aunque tendremos nubes sobre todo por la mañana y cielos más despejados por la tarde en el suroeste peninsular».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Y sobre todo el domingo, el último del verano, tendremos una bajada extraordinaria de las temperaturas, al ir siendo desplazada esa masa de aire cálido subtropical y substituida por esa otra de origen casi polar que se descuelga desde el norte de Europa en forma de vaguada. El resultado: de 10 a 15 grados menos que hoy. Todavía serán calurosas las temperaturas en el sur de Mediterráneo, donde seguirán a 30º y también en el valle del Guadalquivir donde llegarán todavía a 34º. Pero en el resto de la mitad sur peninsular y la zona centro ya serán más próximas a los 25º y en la mitad norte se quedarán en los 20º o incluso por debajo. El domingo todavía llegaremos a 33º en Murcia, 30º en Málaga o 29º en Ciudad Real, pero ya estaremos a 26º en Madrid, 20º en Ávila, 18º en Santander o 17º en Burgos. Eso en cuanto a las máximas. Pero luego llegará la noche, y ahí tenemos que hablar de las mínimas que será lo verdaderamente relevante del tiempo en los próximos días: la semana que viene empezará con frío».