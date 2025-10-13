Meteocat alerta de lo que llega a estas zonas de Cataluña en las próximas horas: no es normal

No es normal lo que está a punto de llegar a estas zonas de Cataluña en las próximas horas, tendremos que empezar a prepararnos para lo peor, con una serie de elementos que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Con ciertos detalles que pueden ser los que nos afectarán de lleno, tendremos que estar pendientes de un cambio que puede ser el que nos marcará de cerca. En un cambio de tendencia que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada.

La borrasca Alice perece que puede convertirse en una de las más devastadoras de los últimos tiempos, con la mirada puesta a un cambio que puede ser esencial en estas próximas jornadas. Será el momento de seguir pendiente de un tiempo que, sin duda alguna, se acabará convirtiendo en nuestro peor enemigo. Cataluña ha sido de forma sorprendente en una de las zonas más afectadas por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. No es normal lo que está a punto de pasar en estos días en los que la previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

No es normal lo que puede pasar

Lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible, con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que puede convertirse en un cambio de tendencia que puede ser el que nos marcará de cerca en estos días.

Es importante estar preparados para afrontar unas lluvias que son casi impredecibles, pese a que se sabe que Alice puede causar estragos tampoco se sabe qué es lo que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días en los que el aviso del tiempo puede acabar siendo lo que haga activar todas las alertas.

Meteocat no duda en darnos algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que puede acabar siendo lo que ha dado más lluvia de la esperada. Es tiempo de aprovechar, de pensar estos días de otoño en los que realmente el tiempo puede ser especialmente peligroso.

Las lluvias serán las grandes protagonistas de estos días que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca en estos días en los que realmente las alertas son esenciales que las sigamos.

Esto es lo que llega a Cataluña durante las próximas horas

En las próximas horas podemos empezar a cambiar de tendencia en estas jornadas en las que el agua puede causar estragos. Llegan cambios que pueden acabar siendo las que nos harán estar pendientes de estas lluvias que son extremadamente peligrosas. Desde tener activado el Inuncat a pasar al plan de emergencias en las que las alertas se extreman y todo puede acabar siendo posible.

La previsión de la AEMET pone los pelos de punta en Cataluña: «Cielo nuboso con chubascos acompañados de tormenta la segunda mitad del día que pueden ser fuertes y persistentes en numerosas zonas, y muy fuertes en el litoral sur de Tarragona; no se descarta que vayan acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. De madrugada puede haber chubascos tormentosos en los litorales de Barcelona y del sur de Girona. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste en el litoral, flojo con intervalos de intensidad moderada; en el resto, viento flojo de dirección variable tendiendo a sureste flojo en las horas centrales».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos acompañados de tormenta la segunda mitad del día que pueden ser fuertes y persistentes en numerosas zonas, y muy fuertes en el litoral sur de Tarragona; no se descarta que vayan acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. De madrugada puede haber chubascos tormentosos en los litorales».

La situación no será muy diferente para el resto de los territorios de España: «Se prevé la influencia de una masa fría en altura sobre la Península y Baleares, que inestabilizará en zonas del interior y prolongará la inestabilidad en el área mediterránea oriental. De madrugada y a primeras horas pueden continuar chubascos y tormentas localmente fuertes en litorales catalanes. Asimismo, y con un margen de incertidumbre en cuanto a la localización, se esperan desde primeras horas cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas del interior, con chubascos acompañados de tormenta en el centro-sur y centro-este, sin descartar zonas de montaña en general. Se desplazarán hacia el área mediterránea oriental donde, a partir de la mañana y hasta el final del día, pueden ser localmente fuertes y/o persistentes en litorales y prelitorales desde Barcelona hasta norte de Alicante, incluso muy fuertes en litorales desde Tarragona hasta Valencia. A partir de horas centrales, pueden afectar al Pirineo, otras zonas de Cataluña, sistema Ibérico y zonas aledañas de Castilla-La Mancha. Por la tarde, en Pitiusas. Las precipitaciones son menos probables y estará en general poco nuboso en los tercios noroeste, oeste y sudoeste, exceptuando montaña. En Canarias nuboso en los nortes y poco nuboso en general al sur, con nubes de evolución y posibilidad de algún chubasco ocasional en interiores de las islas montañosas por la tarde. Probables bancos de niebla matinales en el centro y en interiores del tercio este peninsular, Baleares y norte de Galicia. Probable polvo en suspensión en Alborán, mitad sur peninsular y archipiélago balear».