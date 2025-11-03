Raíllo, lapidario: «Cada uno hace la guerra por su cuenta»

«Cada uno hace la guerra por su cuenta», dijo tras el partido el capitán Antonio Raíllo ante las cámaras de MovistarPlus. Raíllo aseguró marcharse «enfadado» porque, según él, «mi sensación en el campo es que hemos dejado muchas cosas por hacer». El defensa cordobés reclama mayor solidaridad a sus compañeros y pide que todos se impliquen más en labores defensivas. El Mallorca ocupa la decimoséptima posición en la clasificación y hoy caerá a descenso si el Oviedo derrota en el Carlos Tartiere al Girona.

«Mi sensación es que cada uno hace la guerra por su cuenta. Desde que empezó la Liga hemos perdido la solidez defensiva que teníamos. Éramos un grupo que trabajábamos todos a uno y si no es así vamos a sufrir», dijo tras el encuentro Raíllo, visiblemente molesto por lo que había sucedido en La Cartuja, especialmente en la primera parte, en la que el Betis marcó tres goles.

«Por momentos cada uno hace la guerra por su cuenta». 😡 «Me voy enfadado por todo…» El mensaje de Raíllo tras caer 3-0 ante el Real Betis. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/DQqjt5iE11 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 2, 2025

«Hay que ser más solidarios. La categoría te demuestra eso porque no tenemos tanta calidad como puede tener el Betis, por ejemplo. Tenemos que meter ocho o nueve jugadores por detrás del balón y ser muy compactos, defender todos juntos y, sinceramente, yo veo los partidos repetidos y no lo hacemos», agregó Raíllo para finalizar.