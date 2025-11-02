Mazón desvelará su futuro este lunes en una comparecencia en el Palau tras hablar con Feijóo

Carlos Mazón comparecerá este lunes en el Palau de la Generalitat para desvelar su futuro político tras días de intensas deliberaciones y consultas con la dirección nacional del PP. El president valenciano ha mantenido un silencio hermético entre el viernes y el domingo, meditando sus próximos pasos después de los graves incidentes ocurridos en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA, donde fue recibido con insultos.

Según ha podido saber OKDIARIO, Mazón mantuvo durante el fin de semana contactos decisivos con Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, para calibrar su situación política y determinar la mejor estrategia de futuro. La conversación entre ambos dirigentes resultará determinante para la decisión que el president anunciará en su comparecencia, prevista para primera hora de la mañana.

Fuentes cercanas a ambos dirigentes destacan la absoluta compenetración entre Feijóo y Mazón, subrayando que existe una sintonía total en el análisis de la situación y en la estrategia a seguir. La relación de confianza mutua ha sido clave durante estas semanas de máxima presión, y ambos comparten la convicción de que no se puede permitir que la izquierda consiga derribar a un presidente autonómico mediante una campaña de acoso sistemático.

La expectación es máxima ante un anuncio que puede tomar varios caminos: desde la dimisión y buscar un candidato para sucederle, hasta la decisión de resistir y encabezar la lista electoral del PP valenciano con el respaldo de Génova. Una tercera vía pasaría por mantener el cargo hasta 2027 y abrir entonces el debate sucesorio, aunque esta opción parece menos probable tras los acontecimientos más recientes.