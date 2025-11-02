Feijóo y Mazón hablarán en las próximas horas para analizar «el contexto de la Comunidad Valenciana»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núnez Feijóo, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, van a mantener este domingo una conversación para abordar «el contexto político de la Comunidad Valenciana», según ha anunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

En una rueda de prensa a las 12:00 del mediodía en Logroño, la dirigente popular ha precisado que esa conversación telefónica tendrá lugar «en las próximas horas». «En esa conversación abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el Partido Popular de la Comunidad Valenciana , ha señalado.

Como ha revelado este sábado en exclusiva OKDIARIO, los tres líderes provinciales del PP valenciano, Vicent Mompó, Marta Barrachina y Toni Pérez, y el secretario general de los populares en la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, han pedido a Mazón que resista al feroz acoso de la izquierda, que quiere convertirlo en el máximo responsable de la DANA. «No puedes dejar que Sánchez te haga un Rita Barberá», le han transmitido.

Esa fue la conclusión de la reunión mantenida por los presidentes provinciales de Alicante, Castellón y Valencia con Pérez Llorca el viernes en Benidorm, en un momento en el que se ha recrudecido la presión por parte de la izquierda, orquestada desde Moncloa, para intentar forzar la salida de Mazón. En un intento a la desesperada porque la oposición, un año después de la riada, sigue por detrás en las encuestas y sin opciones de alcanzar la Generalitat.

La decisión adoptada por los líderes del PP en las tres provincias valencianas y por su secretario general supone un respaldo muy importante a Carlos Mazón justo en el momento más crítico desde que ostenta la Presidencia de la Generalitat Valenciana. Y es compartida desde instancias superiores del partido.

Entre quienes han pedido a Mazón que resista está precisamente quien este sábado varios medios señalan como sucesor del presidente valenciano en caso de que éste dimita.

Carlos Mazón anunció el viernes su decisión de tomar unos días de reflexión, pero descartando dimitir. Ahora, ya sabe que cuenta con el respaldo de los tres presidentes provinciales y de su secretario general, así como de instancias superiores de la formación.

Un funeral «orquestado» por Moncloa

Como también ha informado este diario, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, sostiene que el funeral de Estado por las víctimas de la DANA fue «orquestado» por Moncloa. Algunos asistentes gritaron a Mazón «asesino, cobarde y rata» durante varios minutos sin que el equipo de Protocolo de Moncloa lo impidiese. Lo que debía ser un solemne homenaje a las víctimas de la DANA se convirtió en una manifestación politizada.

Moncloa ya había excluido al presidente de la Generalitat del encuentro que los Reyes y Sánchez mantuvieron con diez representantes de asociaciones de víctimas de la DANA, elegidos por Moncloa, en los minutos previos al acto.

Mompó sostiene que eso no lo orquestaron las víctimas. Eso, lo preparó quién organizó el acto. Y, ahí, está el error», en clara referencia a la Presidencia del Gobierno. Y ha denunciado, además, que Pedro Sánchez «utilizó al Rey para proteger su imagen».

