En el vídeo de OKDIARIO publicado este 29 de octubre, una víctima grita mientras Pedro Sánchez abandona el funeral de Estado: «¡El galgo de Paiporta, que dé la cara!». Su voz resuena entre un sinfín de gritos en la sala de otras personas. La joven que explota tras 12 meses remando contra corriente, con la tensión al máximo y la herida de la pérdida en su corazón es Yolanda Garrido. Perdió a su hermano, a su cuñada y a su sobrino en la riada en un trágico momento que un conocido de la familia presenció en vivo. Se los llevó una ola. A Yolanda la expulsaron de la causa de la DANA. Un hecho que no ha conseguido sino convertirla en un icono de otros muchos jóvenes en toda España. Yolanda es el emblema de Unión del Pueblo 29, la asociación de víctimas que denuncia, sin pelos en la lengua ni pleitesía política al Gobierno, lo que considera el intento del Ejecutivo de que no estuvieran en el citado funeral pese a haber solicitado asistir nada menos que 50 días antes, el 9 de septiembre. Y menos, ella.

Yolanda ha recorrido pueblos de la DANA incansablemente desde el 29 de octubre de 2024, ha acudido a declaraciones testificales en los juzgados, ha hablado con otras víctimas y ha llamado la atención de muchos otros jóvenes. Es una persona conformación en la Universidad. Estudió Psicología. Tras la DANA dirige el negocio familiar, del que también formaba parte su hermano fallecido. Ahora, está sola y tirando del carro para mantener a la familia. Y es el impulso de unos padres muy abatidos por las pérdida de su hijo, de su nuera y de su nieto.

Hace unos meses decidió dar un giro a su representación jurídica en el caso de la DANA. Para ello, buscó a Pilar Esquinas, para que dirigiera su acusación. Esquinas es una abogada de referencia en todo lo que toca al agua. Su canal, Agua Iuris, es muy seguido en las redes. Letrada y clienta han sido expulsadas del procedimiento, después de que la juez, en auto de fecha 1 de septiembre de este 2025, decidiera abrir una pieza separada a José María Bueno, abogado, a su vez, de uno de los dos investigados. En concreto, el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

La apertura de esa pieza separada se producía en relación con el escrito que el citado abogado había remitido un mes antes a la Letrada de la Administración de Justicia. En concreto, el 31 de julio. Yolanda recurrió esa expulsión, pero su recurso no prosperó. Ahora, su letrada prepara otro, de apelación, ante la Audiencia de Valencia.

Mientras todo ello se produce, Yolanda continúa incansable. Acudió a los juzgados de Catarroja la mañana en que declaró como testigo el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Se ha recorrido los municipios afectados y está pendiente de todo y de todos. «Su teléfono no para de sonar», relata una fuente muy próxima a ella. Sólo reclama justicia y saber la verdad, con el lema que ya es icónico entre muchos jóvenes valencianos: La verdad siempre vence y que ella y sus compañeros llevaban en su camiseta en el funeral de las víctimas de la DANA, al que sólo por su tesón lograron acudir. Contra viento y marea.