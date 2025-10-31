Las fotos inéditas de Koldo y Sánchez que demuestran que su relación no fue «anecdótica»

Koldo García tuvo una estrecha relación con Pedro Sánchez y así lo demuestran las fotografías en las que compartieron momentos durante años, pese a que el presidente del Gobierno mintiera ayer en la Comisión de Investigación del Senado diciendo que su relación «fue anecdótica».

El que fuera asesor del ex ministro José Luis Ábalos aún conserva en su teléfono algunas de estas fotografías, facilitadas a OKDIARIO, con las que ha querido responder al presidente del Gobierno.

«La relación que yo tenía con Koldo García era absolutamente anecdótica, es decir, él era al final el asesor o una persona de colaboración de José Luis Ábalos, con lo cual, en fin, yo no recuerdo en cuántas ocasiones habré podido hablar con él, pero ya le puedo garantizar que han sido las mínimas posibles», dijo Pedro Sánchez ante los senadores.

Las fotografías demuestran lo contrario y es que ambos se conocen desde hace más de una década. Pedro Sánchez fue a verle a una exhibición en Pamplona de varios aizkolaris, entre los que participaba Koldo ya en el año 2015. Era el Día de la Rosa y el presidente presenció cómo Koldo era capaz de partir un tronco con un hacha en el menor tiempo posible.

Tras la competición, Koldo cogió a Pedro Sánchez del hombro y se hizo una foto de grupo en la que también aparece Santos Cerdán, su gran amigo de Navarra que le trajo a Madrid para trabajar en el partido. Koldo guarda esta fotografía en su teléfono móvil del divertido día que pasó con Pedro Sánchez, al que le encantó el deporte favorito de Koldo.

Lanzó la carrera de Sánchez

La afinidad entre ambos era tal que Koldo fue una de las personas clave para lanzar la carrera política de Pedro Sánchez. El ex asesor de Ábalos trabajó sin descanso para ello y viajó por toda España para lanzar su candidatura a la secretaría general del PSOE.

Koldo se encargó de recoger los avales por muchos pueblos de España y sólo él, Santos Cerdán y José Luis Ábalos sabían cuántos tenían. Se quedó a dormir con los avales en una oficina de Marqués de Riscal durante dos noches para custodiarlos y una vecina llegó a ofrecerle el baño para que se duchara porque él no quería dejar los avales sin vigilar en ningún momento.

El propio presidente reconoció la labor de Koldo en su libro Manual de resistencia. Con él recorrió España y junto Ábalos le apoyaron en sus horas más bajas. Llegaron a consolarle cuando no tenía ánimo para seguir su carrera y tenían contacto a diario con él, aunque ahora Sánchez reniegue de ellos.

Tenían el control en Ferraz

Pedro Sánchez se llevó a Koldo a Madrid para trabajar en el partido por todo lo que había hecho por él. Koldo fue, en un primer momento, conductor de Ferraz hasta que José Luis Ábalos fue nombrado ministro y se lo llevó como asesor.

Sánchez confió en los amigos que le acompañaron en las primarias el control del PSOE. Prueba de ello es la siguiente fotografía que tiene Koldo en su móvil, en la que aparecen trabajando Félix Bolaños, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Paco Salazar. Éste último dimitió tras las acusaciones de acoso a mujeres.

Koldo se convirtió en la sombra de los dirigentes socialistas y se dedicó con lealtad al partido y a ellos. Hacía todos los recados que le mandase José Luis Ábalos y le acompañaba en sus viajes. Llegó a manejar su dinero en diversas ocasiones, tal y como se desprende de los últimos informes de la UCO.

Sánchez elogiaba a Koldo

Koldo era una persona vital para el PSOE de Pedro Sánchez. El propio presidente del Gobierno le dedicó un post en su cuenta de Facebook en el que se deshizo en elogios hacia él en el año 2014, cuando era concejal en el pueblo de Huarte (Navarra).

«Pamplona nos descubrió a uno de los gigantes de la militancia en esta tierra navarra. No obstante, este guerrillero de grandes dimensiones físicas, y corazón comprometido, es un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha. El último aizkolare socialista», escribió el presidente, aunque ahora diga en el Senado que su relación «fue absolutamente anecdótica».