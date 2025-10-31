El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que investiga el caso Koldo ha instado a la Audiencia Nacional (AN) a que investigue los pagos en efectivo que realizó el PSOE a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex número tres del partido, y a su asesor ministerial Koldo García.

En un auto dictado este viernes, el magistrado Leopoldo Puente envía la investigación al juez Ismael Moreno, junto con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha descubierto la caja B del PSOE: Ferraz hizo pagos a Ábalos «sin respaldo documental».

También le remite la información facilitada por el PSOE y las declaraciones del ex gerente del partido y de una trabajadora de Ferraz sobre los pagos en efectivo, así como la de la empresaria Carmen Pano, quien declaró ante el juez del Supremo que en octubre de 2020 acudió en dos ocasiones a la sede del PSOE e hizo entrega de 45.000 euros en metálico en cada una de ellas. Una versión que la empresaria ratificó después en el Senado.

El instructor recuerda en el auto que el último informe de la UCO refleja comunicaciones relativas a posibles pagos en efectivo de determinadas cantidades por parte del PSOE a Ábalos y Koldo García que no constarían, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por el PSOE en la causa. Asimismo, indica que ni Ábalos ni Koldo García ofrecieron ninguna información al respecto en su declaración en el Supremo, en las que se acogieron a su derecho a no declarar.

Esa fue la razón por la que Puente citó al ex director gerente del PSOE y a una empleada para que pudieran ofrecer una explicación sobre este asunto, excluyente, si fuera el caso, de cualquier posible responsabilidad en la que el partido pudiera haber incurrido.

El magistrado explica en el auto que tras dichas comparecencias, todos los aspectos de esta cuestión no han quedado despejados: quién era la persona y cuál el procedimiento de las compensaciones en metálico de facturas presentadas, la no comprobación de que la persona que reclamaba devolución de gastos era, conforme a los tickets o facturas aportadas, quién los había realizado, o la no explicación suficiente del origen de las cantidades en metálico de las que el partido político disponía en su propia sede para hacer frente a las compensaciones de gastos.

Tampoco se comprobaba «si los pagos realizados por quien obtenía la devolución habían sido realizados por aquel en metálico o por intermediación bancaria, de tal manera que no fuera posible que, adelantado el dinero por éstos para satisfacer esos gastos eventualmente con fondos procedentes de una actividad ilícita -o, incluso delictiva-, no se estuviera, al compensarles dichos gastos, blanqueando su procedencia, máxime cuando, al parecer, una persona podía encargarse de gestionar la liquidación de gastos efectuados no por él sino por terceros».

Tras las testificales de estos responsables del PSOE tampoco quedaron suficientemente explicadas las razones que aconsejaban que las compensaciones económicas, solicitadas a título personal por los miembros de la Secretaría de Organización o de forma colectiva para un indeterminado conjunto de personas pertenecientes o vinculadas a ese equipo, se efectuaran en metálico, en qué momento se inició este procedimiento, si es que no siempre había venido siendo así, y en qué momento cesó definitivamente, si cesó.

«Si la mayor parte del dinero que se mantenía en caja tenía por objeto, conforme explicó el director gerente, compensar los gastos anticipados por personas pertenecientes al partido (en particular los miembros de la Secretaría de Organización) y que recibían, lógicamente, de éste ciertos emolumentos por conducto bancario, no se comprende con facilidad que resultara necesario contratar, al menos para esos casos, una empresa de seguridad con el propósito de trasladar desde la cuenta de funcionamiento a la caja del partido importantes cantidades de dinero para entregarlas después en metálico a la persona que ellos designaran, en lugar de proceder, más cómodamente y sin incurrir en gastos adicionales, a realizar las compensaciones que resultaran procedentes a través de las correspondientes trasferencias», señala el juez.

Incógnitas que deben ser despejadas

El instructor del caso Koldo subraya que «todas estas incógnitas deben ser despejadas, tras practicarse la investigación correspondiente, en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas».

Afirma que está «claro también que la actividad del partido político, sea finalmente una u otra la calificación jurídica que merezca, no se halla inescindiblemente vinculada a los hechos aparentemente delictivos que constituyen el objeto de la presente causa especial, cuya competencia, además corresponde a este Tribunal Supremo únicamente por la condición de aforado que ostenta el Sr. Ábalos Meco».

Por estas razones, se inhibe en favor del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para que «si considera que existen para ello méritos suficientes, se proceda a la investigación» de los estos extremos.