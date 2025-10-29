El gerente de la caja B del PSOE que declara hoy enchufó al abogado de Ferraz que defiende su contabilidad

Mariano Moreno, el gerente de la caja B del PSOE que declara hoy como testigo ante el juez Leopoldo Puente, enchufó en Ferraz al abogado Alberto Cachinero, el mismo letrado que ahora defiende su contabilidad. Moreno tendrá que explicar al instructor del Tribunal Supremo los descuadres detectados y los pagos en efectivo a José Luis Ábalos y Koldo García.

Mariano Moreno aterrizó en Ferraz por orden directa de Pedro Sánchez. Tal y como contó OKDIARIO, fue una de las personas que más le ayudó en las primarias de 2017: organizó un crowdfunding para financiar su campaña, le filtró el censo de militantes y le prestó otros favores clave para su victoria interna.

Sánchez le confió la gerencia del PSOE apenas dos meses después de ganar las primarias y ser nombrado secretario general. Fue entonces cuando Mariano Moreno decidió colocar a gente de su entorno en puestos estratégicos del partido, cargos que muchos de ellos aún ocupan hoy.

Una de las secciones clave son los servicios de asesoría jurídica en los cuales Mariano Moreno colocó a Alberto Cachinero, un abogado pagado por el partido al que utilizan cargos del PSOE para sus asuntos en los tribunales.

Cachinero ha firmado escritos en defensa de cargos del partido imputados. También pidió investigar al novio de Ayuso, personándose como acusación popular en su procedimiento, pese a que el PSOE pidió ilegalizar esta figura para evitar casos como el de Begoña Gómez o el del hermano de Pedro Sánchez, que nacieron a raíz de la acción popular ejercida por el sindicato Manos Limpias.

Mariano Moreno tiene plena confianza en Alberto Cachinero, que ejerce como abogado principal del PSOE. Antes, había otros letrados freelance como Álvaro Sánchez Manzanares, que ya no trabaja para Ferraz tras ser salpicado por los contratos de mascarillas del caso Koldo cuando presidía Puertos del Estado.

Defiende a Mariano Moreno

Alberto Cachinero ha defendido la contabilidad de Mariano Moreno en el PSOE 24 horas antes de su declaración y después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectara descuadres en su último informe.

En un documento de más de 60 páginas, Cachinero ha informado al juez del Supremo que el PSOE, entre 2017 y 2024, retiró 940.388 euros de su cuenta bancaria para destinarlo a la caja del partido para pagos en metálico.

El amigo de Mariano Moreno sostiene que los pagos a los que hace referencia la UCO «pueden referirse a gastos en que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización, y que estaban anotadas como tales, y no de forma individualizada a alguna de las personas por las que se requirió la información».

Así las cosas, el PSOE adjunta a su escrito un documento en el que expone «una relación de todos los pagos abonados en metálico por caja como liquidación de gastos en los que incurrió el equipo de organización» y que como tales «aparecen anotados en la contabilidad oficial del partido (la única que existe)».

Alberto Cachinero también incluye tablas de pago en el documento en el que aseguran que se destinó a la Secretaría de Organización del PSOE 127.739 euros.

«En este sentido, en atención a los mensajes analizados (que, ocioso es decirlo, son de público conocimiento) es posible que Koldo García haya tenido alguna intervención en la gestión de estos cobros de liquidaciones de gastos en metálico para el equipo de organización; sin embargo, no se trataría de pagos ni al señor García ni al señor Ábalos, ni tampoco al señor Cerdán», precisa el PSOE.

En la misma línea, el partido subraya que «al no figurar en los apuntes contables del partido como pagos por gastos atribuidos individualizadamente a estas personas, sino globalmente del equipo, no fueron incluidos en las contestaciones a esta excelentísima Sala». Previamente, el PSOE había informado al Supremo de cuentas incompletas.

Se apoyan en el Tribunal de Cuentas

El abogado amigo de Mariano Moreno también alude en su escrito a que la financiación del PSOE fue fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, argumentario que repiten los miembros del partido en declaraciones públicas.

Mariano Moreno era el que se encargaba de llevar esta contabilidad al Tribunal de Cuentas colonizado por el PSOE desde la mayoría de sus consejeros hasta su presidenta Enriqueta Chicano.

El ex gerente del PSOE comparecerá como testigo ante el juez y tendrá que responder a todas las preguntas de las partes con la obligación legal de decir la verdad. Según ha podido saber OKDIARIO, se apoyará en que su contabilidad fue avalada por el Tribunal de Cuentas.