El ex nº 2 de Puertos del Estado condenado por un caso de sobresueldos está imputado en el ‘caso Koldo’

Álvaro Sánchez Manzanares, que acaba de ser condenado por el Tribunal de Cuentas por un caso de sobresueldos ilegales en Puertos del Estado –ente del Ministerio de Fomento–, está imputado también en el caso Koldo por los contratos de mascarillas que tramitó ese organismo a favor de la trama de Víctor de Aldama.

Sánchez Manzanares fue secretario general de Puertos del Estado. Llegó al cargo nada más constituirse el primer Gobierno de Pedro Sánchez, pocas semanas después de que el líder socialista llegara al poder con la moción de censura contra Mariano Rajoy. Pedro Sánchez se instaló en La Moncloa en junio de 2018 y al mes siguiente, el 24 de julio, Álvaro Sánchez Manzanares fue nombrado secretario general de Puertos, el número 2 en el organigrama pero, en la práctica, quien ejercía el poder ejecutivo de este ente, las decisiones de gestión al máximo nivel en el día a día.

Llegó al cargo a la par que la socialista canaria Ornella Chacón era nombrada presidenta de Puertos del Estado. El hoy ministro Ángel Víctor Torres llevaba por entonces unos meses al frente del PSOE canario y aplaudió con entusiasmo el nombramiento de su compañera de filas. Como secretario general de los socialistas canarios, Torres sacó pecho de la colocación de una de las suyas en el entramado societario que depende del Gobierno. Dijo que la designación de Ornella Chacón al frente de Puertos del Estado era «un espaldarazo a la buena gestión y un reconocimiento del gobierno de España a la labor de los socialistas de Canarias». Ornella Chacón ha sido condenada ahora por el Tribunal de Cuentas, junto a Sánchez Manzanares, por haber consentido que una alta asesora de Puertos del Estado se embolsara más de 32.000 euros en sobresueldos. Sánchez Manzanares ha sido condenado como responsable principal, y Ornella Chacón como responsable subsidiaria.

Cuando Ángel Víctor Torres fue presidente de Canarias, su Gobierno autonómico adjudicó contratos al entramado de Víctor de Aldama, quien ahora apunta contra el ministro como uno de los presuntos beneficiarios de sus manejos. Y Álvaro Sánchez Manzanares está imputado por los millonarios contratos que desde Puertos del Estado recalaron en la trama de Aldama con la supuesta mediación de Koldo García, el que era asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento. Ambos están igualmente imputados.

Álvaro Sánchez Manzanares y Ornella Chacón, como primeros responsables de Puertos del Estado en su momento, dependían orgánicamente del Ministerio de Fomento. Ornella Chacón ocupó la presidencia del organismo de julio de 2018 a marzo de 2019. Sánchez Manzanares, por su parte, fue secretario general del ente desde julio de 2018 hasta marzo del presente año, cuando fue destituido por el actual ministro de Fomento, Óscar Puente, tras haber estallado el caso Koldo.

Álvaro Sánchez Manzanares fue llamado el mes pasado por el Senado para comparecer ante la comisión de investigación creada en la Cámara Alta para escrutar esa trama corrupta. El ex número 2 de Puertos del Estado acudió, pero no declaró. Se acogió a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado. Alegó para ello su condición de imputado en la causa judicial sobre la presunta trama de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia.

«Estando en curso una investigación judicial y a efectos de salvaguardar mi derecho de defensa, no voy a contestar las preguntas de los miembros de la comisión», dijo Sánchez Manzanares nada más comenzar su comparecencia ante la comisión del Senado. Se limitó a decir que, a todos los efectos, se reitera en lo que declaró ante el juez de la Audiencia Nacional que está instruyendo la causa de esa trama corrupta, Ismael Moreno. Sánchez Manzanares testificó ante el juez el pasado 11 de septiembre por la compra de ocho millones de mascarillas al entramado societario de Víctor de Aldama, contratos por los que Puertos del Estado pagó durante la pandemia 20 millones de euros.

En su declaración ante el juez Ismael Moreno, Álvaro Sánchez Manzanares dijo que cursó esas adjudicaciones siguiendo instrucciones de sus superiores del Ministerio de Fomento, aunque no citó el nombre del entonces ministro, José Luis Ábalos.