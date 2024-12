El ministro Ángel Víctor Torres alabó «la buena gestión» de la ex presidenta de Puertos ahora condenada

Ángel Víctor Torres se deshizo en halagos hacia Ornella Chacón, que acaba de ser condenada por el Tribunal de Cuentas. La elogió con entusiasmo cuando Pedro Sánchez la nombró presidenta de Puertos del Estado, ente que depende del Ministerio de Fomento, dirigido entonces por José Luis Ábalos, a la sazón brazo derecho de Pedro Sánchez en el PSOE, donde ejecutó con mano férrea los designios de su jefe desde el puesto de secretario de Organización.

Ornella Chacón llegó al Gobierno de Sánchez con el aval de Ángel Víctor Torres. Éste llevaba unos meses como líder de los socialistas canarios y sacó pecho cuando una de las suyas se abrió hueco en la lista de agraciados con el reparto de altos cargos gubernamentales, en este caso en la red de organismos públicos de relumbrón.

«Su nombramiento es un espaldarazo a la buena gestión y un reconocimiento del Gobierno de España a la labor de los socialistas de Canarias», dijo Ángel Víctor Torres cuando fue nombrada presidenta de Puertos del Estado Ornella Chacón, condenada ahora como responsable subsidiaria por no haber hecho nada para evitar que una alta asesora de ese organismo cobrara durante año y medio sobresueldos declarados ilegales. Un total de 32.704,89 euros que la ya ex asesora no tiene que devolver porque se dejó pasar tanto tiempo que la ley laboral ya no permite exigirle la devolución. Por eso, el Tribunal de Cuentas ha condenado ahora a Ornella Chacón como responsable subsidiaria, y como responsable principal a quien fue su número 2 y todopoderoso ejecutivo del sanchismo en Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, quien también está imputado en el caso Koldo por estar implicado en los millonarios contratos de mascarillas de la trama de Víctor de Aldama.

Ahora, la sentencia del Tribunal de Cuentas obliga a Sánchez Manzanares a pagar esos 32.704,89 euros de sobresueldos ilegales que consintió. Y de ello deberá responder de forma subsidiaria Ornella Chacón.

En junio de 2018 Pedro Sánchez llegó al poder tras desalojar de La Moncloa a Mariano Rajoy, fruto de la moción de censura junto a sus socios comunistas, independentistas y proetarras. Y pocos días después de convertirse en presidente del Gobierno, Sánchez empezó a colocar a los suyos en los preciados puestos directivos de las empresas públicas y entes varios que dependen del Gobierno. Uno de esos destacados escenarios es la cúpula de Puertos del Estado.

En julio de 2018, escasas semanas después de instalarse en La Moncloa, Pedro Sánchez convirtió en nueva presidenta de Puertos del Estado a la socialista canaria Ornella Chacón, compañera del hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, contra el que ahora también apunta Aldama como presunto beneficiario de su entramado corrupto. Torres, antes de ser ascendido a ministro por Sánchez, fue presidente de Canarias y su Gobierno autonómico adjudicó jugosos contratos a la trama de Víctor de Aldama.

Ángel Víctor Torres se alineó con el sanchismo y ha prosperado con él. Aupado a la Secretaría General de los socialistas canarios en septiembre de 2017, se convirtió en presidente de Canarias en 2019. Antes había estado en el gobierno del Cabildo Insular de Gran Canaria. Ornella Chacón, por su parte, formó parte del gobierno insular de Fuerteventura entre 2011 y 2015, y de junio de 2015 a diciembre de 2016 fue consejera de Obras Públicas del Gobierno canario.