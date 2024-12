Condenada la ex presidenta sanchista de Puertos del Estado y su nº 2 por un caso de sobresueldos ilegales

La cúpula directiva del ente público estatal Puertos del Estado está en el punto de mira del caso Koldo por haber sido parte en adjudicaciones presuntamente delictivas de los contratos de mascarillas que recalaron en la trama político-económica de Víctor de Aldama. Y, mientras la investigación de ese caso sigue adelante, el Tribunal de Cuentas acaba de condenar por otras irregularidades a la ex presidenta sanchista de Puertos del Estado, la socialista canaria Ornella Chacón, y a quien fue el número 2 del organismo y hombre fuerte del Gobierno en la gestión económica y contractual de ese ente, Álvaro Sánchez Manzanares, que está imputado por los contratos del caso Koldo.

La sentencia del Tribunal de Cuentas, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, acaba de condenar a ambos por haber consentido que una alta asesora de Puertos del Estado se embolsara sobresueldos que jamás le reclamaron pese a existir resoluciones en firme que declararon ilegales esas retribuciones extra.

La asesora que los cobró fue Eva Miquel Subías, que se había incorporado como cargo de confianza a Puertos del Estado en la etapa de Gobierno del PP, con Ana Pastor como ministra de Fomento. Primero trabajó como directora de la Asesoría Corporativa y después fue nombrada directora Corporativa de Comunicación y Relaciones Institucionales. Ese ascenso fue acompañado de un aumento de retribuciones que la Intervención General del Estado no vio procedente. Aquello desató un contencioso jurídico entre Puertos del Estado –que defendía esas retribuciones extra– y la Intervención General del Estado.

La disputa se resolvió cuando ya se había constituido el Gobierno de Pedro Sánchez, tras la moción de censura contra Rajoy de junio de 2018. El 13 de julio de 2018, estando ya al frente de Puertos la socialista Ornella Chacón, la Secretaría de Estado de Presupuestos desestimó el recurso que había interpuesto el ente y declaró ilegales los sobresueldos cobrados por Eva Miquel durante año y medio. Fue en ese momento, con la resolución ya dictada, cuando la cúpula de Puertos estaba obligada a reclamar a la trabajadora la devolución de lo que le había abonado de forma improcedente, 32.704,89 euros, pero no lo hizo. Ni volvió a recurrir la resolución ni pidió la devolución de esas retribuciones.

Ornella Chacón, tras desembarcar al frente de Puertos del Estado por decisión de Pedro Sánchez, se rodeó de los suyos y prescindió de Eva Miquel. La destituyó el 24 de julio de 2018 y no sólo no le pidió que devolviera el dinero cobrado de más, sino que le pagó un finiquito sin tener en cuenta esos sobresueldos. ¿Por qué? No se ha aportado justificación alguna. Quien firmó la liquidación y pago del finiquito «sin referencia alguna a la regularización de los excesos retributivos» fue Álvaro Sánchez Manzanares, que al llegar Pedro Sánchez se convirtió en todopoderoso ejecutivo de Puertos del Estado tras ser nombrado secretario general del ente. En este puesto se mantuvo hasta hace unos meses, hasta que fue destituido el pasado marzo, estallado el caso Koldo en el que está implicado. Ornella Chacón duró menos: dejó la presidencia de Puertos del Estado en marzo de 2019.

El Tribunal de Cuentas no tiene duda de la responsabilidad directa y principal de Álvaro Sánchez Manzanares en este caso de sobresueldos ilegales. Como tal le condena. Y también a Ornella Chacón por ser culpable in vigilando; es decir, porque debió haberse encargado de que su subordinado Sánchez Manzanares obrara correctamente y no lo hizo. Por eso, Chacón ha sido condenada en la misma sentencia como responsable subsidiaria.

Ahora será Sánchez Manzanares quien deba devolver a Puertos del Estado los 32.704,89 euros que el ente pagó de más a la ex asesora. Ella, que lo cobró, no tendrá que devolver ni un euro porque, dado el tiempo transcurrido, no se le puede exigir como trabajadora que devuelva percepciones indebidas. Le ampara la ley laboral.

Así las cosas, Sánchez Manzanares tendrá que pagar 32.704,89 euros más intereses. Y Ornella Chacón deberá responder por lo mismo con carácter subsidiario.

En su sentencia, el Tribunal de Cuentas destaca la dejadez de la que hizo gala en el caso la entonces presidenta sanchista de Puertos del Estado, y subraya, respecto a Sánchez Manzanares, su culpabilidad directa en lo ocurrido.