Puente destituye al cargo de Puertos del Estado que compró las mascarillas a la trama de Koldo

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha destituido a Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado, una semana después de ratificarlo en el cargo. Sánchez Manzanares fue el responsable de contratar a la empresa investigada en el caso Koldo para adquirir mascarillas para la institución. El contrato firmado por Puertos del Estado ascendía hasta un total de 20 millones de euros a cambio de 8 millones de mascarillas, el mayor de la trama.

Son 6 los empleados del Ministerio de Transportes que están salpicados por la trama, siendo éste el primer destituido. El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, lo sitúa como el «interlocutor» del comisionista de la trama, Víctor de Aldama, para adjudicarle el contrato a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.

En el auto del magistrado puede leerse que «el interlocutor de Aldama con Puertos del Estado fue Álvaro Sánchez Manzanares, que participó en la adjudicación del contrato con número de expediente E/019/20 en calidad de secretario general de Puertos del Estado».

Finalmente, Puente ha cesado al secretario general de Puertos del Estado alegando que existe «falta de confianza» del ministro en su alto cargo. Todo ello a pesar de haberlo defendido en televisión hace apenas unos días, en una entrevista en La Sexta este sábado.

En esa intervención, Puente señaló que no había hablado con él, pero lo defendía diciendo que «ni si quiera ha sido citado a declarar». «No hay nadie que esté involucrado desde un punto de vista activo, penal en los hechos que se están investigando», explicó el titular de la cartera de Transportes. En todo caso, pidió «tiempo» por si «algún ministerio tuviera que ser cesado», pero aclaraba que «no tenían ninguna razón para hacerlo».

No es el único alto cargo del Ministerio que aparecen en el sumario, aunque sí ha sido el primero en ser destituido, como ha adelantado El País. Otros dos hombres importantes de Transportes se reunieron en un restaurante madrileño con Koldo García, el ayudante del ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Se tratan de Jesús Manuel Gómez García, subsecretario del Ministerio, y Vicente Calzado Tellez, Director General de Emfesa, dependiente del Ministerio.

El auto también señala que Joseba García Izaguirre, hermano del ayudante de Ábalos, es empleado de Emfesa desde el marzo de 2022. A él lo señala el magistrado diciendo que «el análisis de las cuentas bancarias y la intervención telefónica han permitido observar una operativa de ingresos de dinero en efectivo en las cuentas de Joseba que posteriormente son transferidos a Koldo. Koldo emplea a su entorno familiar más próximo como testaferros para titular bienes muebles e inmuebles».

Puente ha confirmado que el hermano de Koldo seguía en su puesto aun habiéndose conocido el auto del juez. «Este señor trabaja en una empresa pública dependiente de Adif, que se llama Emfesa, y es personal de una brigada de limpieza», sustuvo el ministro. «Es la única persona que queda en el Ministerio que esté afectada por la investigación; y cuando digo afectada digo directamente implicada en esta investigación», añadió.

La respuesta de la oposición no se ha hecho esperar. El PP ha respondido de forma irónica en sus redes sociales: «¿Os acordáis de #LaTrama que no existía?». «Acaban de despedir al secretario general de Puertos del Estado que, según Óscar Puente el sábado pasado, no estaba involucrado».

¿Os acordáis de #LaTrama que no existía? Acaban de despedir al secretario general de Puertos del Estado que, según Óscar Puente el sábado pasado, «no estaba involucrado». https://t.co/KoHhFwm014 pic.twitter.com/xz7ESHO7fR — Partido Popular (@ppopular) March 5, 2024

El mensaje adjunta el vídeo de las respuestas de Óscar Puente al ser preguntado sobre la situación del secretario general de Puertos del Estado en la trama Koldo.