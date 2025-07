El Comité Federal del PSOE arranca con escándalo: Salazar dimite tras ser denunciado por acoso sexual

Paco Salazar, que había sido propuesto como adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, ha renunciado a este cargo tras acusaciones de acoso sexual de varias mujeres del Partido Socialista. De esta manera, no siguiera a llegado a ser nombrado para este puesto en el Comité Federal de este sábado. Actualmente, Salazar también ocupa un puesto destacado en la Moncloa como secretario general de Coordinación Institucional del Gabinete del Presidente del Gobierno.

Según ha informado Ferraz en un comunicado, el socialista sevillano ha solicitado al partido la apertura de «diligencias previas de información» sobre las noticias conocidas este sábado sobre acusaciones de acoso sexual a mujeres de su propia formación.

Y de la misma forma, añade la nota, Salazar ha pedido ser apartado de sus funciones actuales en la Comisión Ejecutiva Federal, donde venía ejerciendo como secretario de Análisis y Acción Electoral. La Comisión Ejecutiva Federal «iniciará estas diligencias de inmediato, a pesar de que no constan en el PSOE denuncias al respecto en ninguno de los canales habilitados», reza el escrito de los socialistas.

Este hecho ha dinamitado el Comité Federal que celebra el PSOE este sábado, el primero tras la dimisión de su ex secretario de Organización Santos Cerdán, quien se encuentra en prisión desde el pasado lunes acusado de la presunta comisión de delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Precisamente, Salazar era una persona muy próxima a Santos Cerdán, y por ende a Pedro Sánchez, con el que trabaja en Moncloa, hasta el punto de ser conocido como el quinto del Peugeot (por el coche en el que Sánchez recorrió el país pagar ganar las primarias de 2017).

Desde Ferraz han esgrimido que no había ninguna denuncia contra Paco Salazar por los canales internos del partido. Sin embargo, antes de entrar en el Comité Federal del PSOE, la delegada del Gobierno en Asturias y ex vicesecretaria general, Adriana Lastra, ha afirmado que Salazar no debía ser nombrado para el nuevo cargo tras las acusaciones de acoso sexual conocidas este sábado.

En cambio, la ministra de Educación y líder de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, ha respaldado al ex diputado por Sevilla y lo ha definido como una persona «íntegra». Alegría ha afirmado que le conoce «desde hace muchos años» y ha recalcado: «Hablo de mi propia experiencia y me ha parecido siempre y, además, siempre lo he manifestado un compañero absolutamente íntegro», ha apostillado.

Tras la salida de Salazar, Ferraz ha comunicado que Antonio Hernando, ex director adjunto del Gabinete de Sánchez en la Moncloa y actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, pasa a formar parte de la Ejecutiva socialista.

Reforma de los estatutos

Asimismo, las acusaciones de acoso sexual contra Paco Salazar publicadas por eldiario.es han visto la luz al día siguiente de que el propio secretario general del PSOE y jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizara un acto feminista con mujeres de su partido para contrarrestar los escándalos con prostitutas del que fuera su número dos en el partido, José Luis Ábalos, y el ex asesor Koldo García.

En este acto, Sánchez y los suyos hicieron hincapié en el compromiso del partido con la abolición de la prostitución, algo de lo que los socialistas, incluyendo el propio Ábalos, se han jactado en varias ocasiones.

La preocupación del PSOE por cómo todo ello puede perjudicarle de cara al voto femenino ha llevado a Sánchez a prometer ante el Comité Federal del PSOE una reforma de los estatutos del partido para expulsar a los clientes de prostitución.

Según la información publicada por eldiario.es, una trabajadora de Moncloa a las órdenes de Paco Salazar habla de comentarios obscenos sobre la vestimenta y el cuerpo, mensajes intempestivos con invitaciones para cenar a solas fuera del horario laboral o incluso ofrecimientos de quedarse a dormir en casa.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado este sábado entrar a valorar en detalle las informaciones con acusaciones de mujeres sobre comportamientos inadecuados con mujeres del socialista Paco Salazar pero ha recalcado que «se comenta por sí solo». Así se ha expresado a su llegada al XXI Congreso Nacional que el PP celebra este fin de semana en Madrid. «No vengo a comentar lo que hace el PSOE en su Comité Federal. Lo que sí digo es que lo que está pasando se comenta por sí solo», ha declarado Feijóo al entrar en el cónclave de los populares que tiene lugar en Ifema.