La organización de autónomos UPTA -adscrita a UGT- ha propuesto este jueves articular mecanismos de apoyo para que 500.000 autónomos que «malviven» con rendimientos netos inferiores a los 900 euros al mes puedan salir de manera ordenada del autoempleo y obtener un trabajo asalariado «digno», con un salario suficiente para vivir.

UPTA plantea que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) impulse un sistema, trasladable a todas las comunidades autónomas, que, mediante programas específicos de orientación laboral individualizada, recualificación profesional y acreditación de competencias, permita a estos trabajadores autónomos transitar hacia empleos asalariados acordes con su experiencia y capacidades.

Para UPTA, impulsar estas medidas «no es una renuncia al apoyo al trabajo autónomo, sino un ejercicio de responsabilidad con los autónomos».

En este sentido, la organización ha advertido de que en España existen más de 500.000 trabajadores autónomos que «malviven» con rendimientos netos de su actividad por debajo de los 900 euros mensuales. Son personas que, «pese a trabajar intensamente, no alcanzan ingresos suficientes para vivir con dignidad ni para garantizar su futuro», expone UPTA.

«Mientras miles de autónomos, que proceden mayoritariamente del sector del pequeño comercio, sobreviven con ingresos insuficientes, el mercado laboral atraviesa una etapa de crecimiento. Aunque los salarios no son elevados, los sueldos mínimos del empleo por cuenta ajena son, de media, al menos 500 euros superiores a los rendimientos que declaran cientos de miles de autónomos», subraya UPTA.

UPTA ha denunciado en un comunicado que las políticas de fomento del autoempleo «aplicadas de manera indiscriminada», como la tarifa plana, ayudas al inicio de actividad e incentivos públicos, han generado «unas expectativas infundadas y han empujado hacia el Régimen de Autónomos (RETA) a personas sin un proyecto definido y sin estructura ni competencias necesarias para generar un negocio viable».

En este contexto, la organización ha señalado que más del 60% de los autónomos acogidos a tarifa plana declaran rendimientos de trabajo inferiores a los 700 euros mensuales, lo que demuestra, a juicio de UPTA, que esas iniciativas «no generan actividades económicas sostenibles, sino que empujan a la precariedad a personas que nunca debieron asumir ese riesgo».

«Los datos demuestran que estamos bonificando pobreza en lugar de ayudar a consolidar actividades viables. La tarifa plana y otras políticas de impulso indiscriminado al autoempleo se están utilizando, en la práctica, como una vía para maquillar las cifras de desempleo. Se empuja a miles de personas a darse de alta en el RETA sin garantías de viabilidad y, en lugar de crear empleo real y sostenible, se está condenando a estas personas al fracaso personal», ha recalcado el presidente de UPTA, Eduardo Abad.