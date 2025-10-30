Mompó afirma que el funeral fue «orquestado» por Moncloa y la acusa de «instrumentalizar a las víctimas»

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha afirmado este jueves que el funeral de Estado por las víctimas de la DANA fue «orquestado» por Moncloa. Estos es, por la Presidencia del Gobierno, que dirige el socialista Pedro Sánchez. Además, Mompó ha acusado también a Moncloa de llevar tiempo «instrumentalizando a las víctimas» de la riada. Finalmente, ha calificado de «falta de respeto institucional» que el Gobierno, la Generalitat y los Reyes «no puedan entrar juntos» a un acto.

Tal como ha adelantado este jueves OKDIARIO, en las dos últimas semanas, Sánchez, algunos de sus ministros y responsables de los socialistas valencianos han intentado sin conseguirlo apartar a Mazón del funeral de Estado para que no asistiera. El presidente de la Generalitat no ha caído en la trampa. Sánchez, no obstante, dejó al presidente valenciano fuera del saludo previo al funeral de Estado que el Rey y él han protagonizado con representantes de tres asociaciones de víctimas, vinculadas a la izquierda: la Asociación Víctimas de la DANA, la Associació Víctimes de la dana 29 d’Octubre y Damnificados Horta Sud.

Vicent Mompó ha sostenido que «eso, no lo orquestaron las víctimas. Eso, lo preparó quién organizó el acto. Y, ahí, está el error», en clara referencia a la Presidencia del Gobierno. Y ha denunciado, además, que Pedro Sánchez «utilizó al Rey para proteger su imagen». Algo, que según ha manifestado, no le sorprende, porque «llevan tiempo instrumentalizando a las víctimas».

También, ha destacado que lo importante del funeral de Estado celebrado el pasado miércoles en Valencia no era ni el presidente de la Generalitat, ni el del Gobierno ni los Reyes, sino «las víctimas». Y ha calificado también el acto como «muy emotivo».

Acerca de la posición del PP respecto a la situación de Carlos Mazón, tras los gritos recibidos en el acto, Mompó ha manifestado que el partido hace lecturas internas «y hay cosas que quedan dentro de la vida del partido y de las decisiones que se toman con los dirigentes», según refleja Efe. Además, ha reconocido que el de este miércoles «no fue un acto agradable para nadie». Y, especialmente, para los familiares de las víctimas. Y ha indicado que las decisiones que se tengan que tomar se harán como siempre: «Yo nunca me he escondido de tomar decisiones». Y ha destacado que como presidente del PP en la provincia de Valencia, él tiene «ámbito competencial para tomar algunas decisiones, otras no».

Vicent Mompó ha manifestado también que su «convicción» es que Sánchez «no es un digno presidente del Gobierno». Si bien, ha agregado que «las elecciones son las que son, el resultado es el que es y al final Vicent Mompó ni pone al presidente de la Generalitat ni al del Gobierno».