Moncloa seleccionó para hablar con el Rey a 3 asociaciones de izquierdas que piden la dimisión de Mazón

La fijación del presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, con el de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, no parece tener límite. A lo largo de las dos últimas semanas, Sánchez, algunos de sus ministros y responsables de los socialistas valencianos han intentado sin conseguirlo apartar a Mazón del funeral de Estado para que no asistiera. De no haber ido, Mazón habría quedado señalado como el gran culpable de la riada del 29 de octubre.

El presidente de la Generalitat no ha caído en la trampa. Sánchez, no obstante, ha dejado al presidente valenciano fuera del saludo previo al funeral de Estado que el Rey y él han protagonizado con representantes de tres asociaciones de víctimas, vinculadas a la izquierda. Una, la Asociación Víctimas de la DANA. Otra, la Associació Víctimes de la dana 29 d’Octubre. Y, la tercera, la de Damnificados Horta Sud.

No son las únicas asociaciones de damnificados, porque hay más. Pero sí son, curiosamente, las más próximas a la izquierda valenciana y al propio Sánchez. Y son, también, las que fueron a Bruselas y las que acompañaron a Sánchez en la reunión en la Delegación del Gobierno en Valencia, en mayo. Pero, además, las asociaciones que han saludado a Sánchez son las que consideran abiertamente que Mazón debe dimitir.

En concreto, la Asociación de Víctimas de la DANA ha estado representada por Rosa Álvarez y una de sus compañeras, Carmina. La Asociació Víctimes de la DANA 29 d’Octubre, por Antonia García y Jesús Cobo. Y la de Damnificados DANA Horta Sud, por Juan Retamero y Emilio Picos.

Se da la circunstancia de que entre el público se han dado cita miembros de otra asociación, Unión del Pueblo 29 de Octubre. Y estos últimos, han terminado recordando a Sánchez su visita, precisamente, con el Rey y con Mazón, en la DANA: «El galgo de Paiporta. Saliste corriendo como un galgo».

Ese momento es en el que se ha venido abajo todo el blindaje que Sánchez se había procurado antes del acto, eligiendo una ubicación situada en el casco urbano de Valencia, pero que no permite acercarse. Además, con unas medidas de seguridad excepcionales. Todo, diseñado para evitar que cualquier persona ajena al propio acto pudiera lanzar una voz más alta que otra que escucharan Sánchez y los presentes.

Sánchez ha intentado mostrar la imagen de un presidente empático. Y ha llevado al Rey a una reunión con tres asociaciones de víctimas, que representan a una parte de las mismas. Pero no a la totalidad. Además, hay otras víctimas que han decidido seguir el camino por su cuenta, alejados de cualquier atisbo de ideología que pueda existir.

En el caso de la asociación de la Damnificados de la Horta Sud, se trata de la que tiene por presidente a Cristian Lesaec, quien ha formado parte como candidato de Compromís per Alfafar en las elecciones locales de 2019 y 2023. Su responsable más conocida es Mariló Gradolí, quien ha desempañado labores de Comunicación en el Ayuntamiento de Catarroja. Uno de los municipios afectados por la DANA y que está gobernado por PSOE y Compromís. Antes, había sido asesora de Comunicación, también de Compromís, en la Diputación de Valencia (2019-2023). Y, previamente a todo ello, Mariló Grandolí había estado ligada a la catalanista Fundación Escola Valenciana (Escuela Valenciana), entre 2016 y 2019.

La asociación de Rosa Álvarez también es de cariz izquierdista. La más próxima, precisamente, al PSOE, como relatan distintas fuentes en Valencia. Y, entre todas las asociaciones, es la que con mayor ahínco pide la dimisión de Carlos Mazón. No así de Pedro Sánchez.

Tanto el Rey como Sánchez han departido unos minutos con las citadas asociaciones. Un encuentro para el que ha dado señal Televisión Española y que ha tratado de trasladar la imagen de una empatía de Sánchez con las víctimas, que no es tal. De hecho, cuando en un momento determinado del funeral se han pronunciado gritos contra Mazón, es cuando ha irrumpido otra asociación que no estaba prevista, pero que al final sí estuvo allí: la citada Unión del Pueblo 29 de Octubre, al grito de «El galgo de Paiporta. Saliste corriendo como un galgo», dirigido a Pedro Sánchez.