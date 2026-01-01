La mitad de los 100 detenidos por yihadismo en España está en libertad, confirman fuentes policiales. Aunque el año 2025 batió el récord de presuntos yihadistas arrestados en España con 100 detenidos, lo cierto es que unos meses después cerca de 50 están ya en libertad o ni siquiera han llegado a entrar en prisión.

La causa principal de que decenas de detenidos por yihadismo en España estén en libertad y en las calles, tiene que ver con el tipo de delito por los que se les acusa o condena y con la ausencia de antecedentes debido a su juventud.

La mayoría fue arrestada por captación o adoctrinamiento en yihadismo, todo a través de las redes sociales. Son delitos calificados de menos graves y que aparejan penas tan reducidas que en ocasiones los arrestados no llegan a entrar en prisión. Además, tienen arraigo en España porque la inmensa mayoría ya tienen nacionalidad española o directamente han nacido aquí.

El nuevo perfil del yihadista en España

Ese uso de internet, tiene que ver también con que el nuevo perfil de los terroristas yihadistas detenidos en España los define como cada vez más jóvenes, nacionalizados y con mayor presencia de mujeres.

El ex comisario general de Información de la Policía Nacional y profesor de la UNED, Germán Rodríguez Castiñeira, lo resume en una frase: «Los terroristas del futuro ya viven entre nosotros y lo único que impide que progresen es el trabajo policial».

«Muy pocos llegan en patera, los futuros terroristas ya están aquí en España, como los que protagonizaron los atentados del 11M o de Cambrils, que eran residentes en Madrid y Vic desde hacía un lustro y algunos tenían la nacionalidad española», añade el ex comisario.

Caza a los lobos solitarios de internet

Especialistas policiales confirman que la estrategia que sigue la Comisaría General de Información de la Policía Nacional es la de acosar, cercar y dar caza a los «lobos solitarios de internet» en el semillero de terroristas en que se ha convertido la red.

«Los que más preocupan son esos lobos solitarios radicalizados que un día dejan el ordenador y empuñan un cuchillo, son los más difíciles de controlar y prevenir», razona Rodríguez Castiñeira.

Esta caza de yihadistas en las redes es la que ha disparado el número de detenidos por yihadismo en España en 2025. «La estrategia de la Comisaría General me parece muy acertada, mejor detenerlos ahora aunque cumplan condenas reducidas, que arrestarlos después de que hayan asesinado a alguien», apunta el ex comisario.

Fuentes policiales en activo creen que lo más efectivo sería deportar a sus países de origen a los yihadistas condenados por muy reducida que sea su pena y no sólo en los casos en los que la sentencia incluya largos años en prisión.