La Policía Nacional han detenido al presunto cabecilla de la banda que asaltó secuestró y disparó en pierna al famoso alunicero Niño Juan en Carabanchel (Madrid) el pasado 31 de octubre. El arrestado, según ha podido saber OKDIARIO, también es vecino de Usera como la víctima e igualmente es otro famoso delincuente español de 43 años con más de 20 antecedentes policiales.

La detención se produjo a última hora de la tarde de este jueves en un polideportivo del distrito de Usera, cuando una patrulla de la Policía Nacional localizó al presunto secuestrador sobre el que pesaba una reclamación policial emitida hace semanas. Los investigadores le habían identificado y todos le buscaban con ahínco desde entonces.

Aunque ni el Niño Juan, ni nadie de su entorno, denunció el secuestro y la posterior agresión, los policías del Grupo XII de la Jefatura de la Policía Nacional de Madrid investigaban de oficio el brutal asalto y secuestro del famoso alunicero que cuenta con un currículo de más de 120 antecedentes policiales y judiciales.

Un secuestro de película

Los hechos sucedieron este viernes 31 de octubre sobre las 20:45 horas, cuando la Policía Nacional recibió una llamada de numerosos testigos que alertaban de un choque entre varios vehículos y un tiroteo en las inmediaciones del número 65 de la calle Antonio López de Madrid.

A su llegada, los agentes encontraron un vehículo abandonado en la vía pública, con impactos de bala pero sin nadie en su interior. Era el vehículo que conducía el alunicero, un Volkswagen Golf a nombre de su madre. Tres coches de alta gama, dos Audis Q7 robados y un Maserati le siguieron y le hicieron un sandwich, dos por delante y uno por detrás, y tras embestirle, tirotearon el vehículo, sacaron al conductor y lo introdujeron a la fuerza en uno de los vehículos, para después huir rápidamente del lugar.

La Policía Científica recogió media docena de casquillos de bala en el lugar del secuestro y el Grupo XII de la Brigada de Policía Judicial, experto en combatir a las bandas de aluniceros y butroneros, arrancó la investigación.

Un tiro en la pierna al ‘Niño Juan’

El sábado, 24 horas después del suceso, los ejecutores del secuestro liberaban al Niño Juan tras darle una fuerte paliza y pegarle un tiro de aviso en la pierna.

Los secuestradores de Juan Manuel Gordillo, abandonaron en la autopista AP-41 que une Madrid con Toledo uno de los vehículos robados que utilizaron en el secuestro. El coche había sido abandonado en el arcén y antes, rociado con un extintor vacío en su interior para borrar huellas y posibles restos de ADN de la banda de secuestradores. Una de las hipótesis es que los secuestradores retuvieron al famoso alunicero en alguna vivienda apartada en el límite entre Madrid y Toledo.