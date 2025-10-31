La menor de edad, María, jaleaba al agresor para darle una cruel paliza a un joven discapacitado en Zaragoza, el joven subsahariano golpeó a la víctima y un tercer joven de origen magrebí grabó toda la escena para subirla a las redes sociales y convertir el vídeo en viral para mayor humillación. Ahora, los tres autores de la paliza han desaparecido de sus domicilios, la Policía Nacional los busca para detenerlos.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 24 de septiembre en un parque del barrio de Delicias de la capital zaragozana. Allí, los tres agresores abordaron a la víctima, un joven con un 70% de discapacidad intelectual, alrededor de las 17:00 horas de la tarde.

El origen parece ser un comentario malentendido con una chica por parte del joven discapacitado, así que los tres matones acudieron a cebarse con el joven vulnerable.

Subieron la paliza a las redes sociales

El vídeo no puede ser más explícito. Fueron más de 30 segundos de puñetazos en la cara y en el cuerpo. A traición, un joven subsahariano se acerca a la víctima sabiendo que está indefensa y le propina una paliza brutal.

Junto a agresor, una joven le jalea para que siga golpeando al joven discapacitado intelectual. Todos se ríen, incluido un joven magrebí que graba la escena con su móvil. La víctima dice «Vale, vale, vale» prometiendo hacer todo lo que le diga el agresor que sigue golpeándole.

Tras la humillación y la paliza al joven discapacitado en Zaragoza, los tres valientes subieron el vídeo a las redes sociales y pronto se convirtió en viral.

La familia del joven agredido no se enteró hasta un mes después y gracias a que un familiar les enseñó el vídeo. Indignados no podían comprender lo que había ocurrido. Su hijo, aterrorizado, no había querido contárselo. La víctima tampoco se atreve a salir de casa desde entonces. Ha pasado un mes desde la agresión.

La familia lo denunció en comisaría en cuanto se enteró y adjuntó la principal prueba. La sorpresa es que el joven subsahariano que golpea cruelmente al joven discapacitado es un vecino del mismo barrio. La víctima le conocía, se llama Ibrahim Barré, según consta en la denuncia de la familia.

La familia pide orden de alejamiento

Los familiares de la víctima también exigen que retiren de inmediato el vídeo de las redes sociales TikTok, Facebook e Instagram. Además, piden una orden de alejamiento urgente de los tres agresores respecto de su hijo discapacitado.

La familia relata a la Policía Nacional en su denuncia que están seguros de que los agresores ya han agredido a su hijo en otras ocasiones y que suelen burlarse de su discapacidad.

La abogada Carmen Sánchez, en representación de la familia, apremia a la Policía a detener cuanto antes a los agresores ya que de ello depende que la víctima recupere su libertad deambulatoria y su normalidad del día a día. La letrada ya adelanta que una vez detenidos emprenderá acciones contra los agresores por delitos contra la integridad moral, coacciones, amenazas y lesiones, además de por delitos contra la intimidad por grabar y difundir un vídeo de la víctima, que además podría ser catalogado como un delito de odio por su carácter discriminatorio evidente.