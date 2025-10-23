Esta cámara instalada en su propia vivienda grabó al asesino de su ex pareja en Villaverde deshaciéndose el arma del crimen y la ropa ensangrentada. La cámara también captó la conversación del homicida con un compañero de trabajo al que le relato el crimen y le pidió consejo para deshacerse del cuchillo. La Policía ha detenido este jueves al amigo del asesino y le acusa de encubrimiento.

La camara instalada en el salón de la vivienda de Torrejón de Ardoz (Madrid) muestra a Juanjo, el presunto asesino de su ex pareja, saliendo de la casa a oscuras para no despertar al otro inquilino del piso a las 8:00 horas de la mañana.

Días antes, Juanjo había discutido con Martha, su ex pareja con la que tenía un bebé de 15 meses porque ella había conocido a otra persona. El asesino, se quejaba de que su ex mujer no le dejaba ver al bebé todo lo que el quería y decía «es una de esas mujeres y hay que matarla».

El martes, Juanjo salió de casa y se dirigió a la vivienda de su ex pareja en Villaverde aprovechando que la joven de 21 años estaba sola en casa con su bebé. La mató a puñaladas delante del bebé y huyó.

La ropa ensangrentada

La cámara volvió a captar al asesino de vuelta en su casa después del crimen. Son las 11 de la mañana y Juanjo, con una frialdad pasmosa, está metiendo el arma y la ropa ensangrentada en una bolsa de basura para deshacerse de todo. Juanjo se ha cambiado de ropa y se ha quitado las zapatillas, presumiblemente manchadas de sangre de la víctima.

Entre tanto habla por teléfono con un amigo. «Que no pase nada, espero que no. Se la habrán llevado al hospital o algo», le cuenta a su amigo.

El asesino, incluso le pide consejo a su interlocutor sobre cómo deshacerse del cuchillo que ha utilizado en el crimen: «No sé dónde tirarlo porque al final eso acaba en el… A ver, la máquina lo tritura cuando…», explica con toda tranquilidad por el teléfono.

Detenido el encubridor del asesino

Después de estas imágenes, sobre las 15:00 horas, la vecina de piso de Martha descubrió su cadáver cosido a puñaladas y junto a ella al bebé de 15 meses en un charco de sangre.

La Policía arrancó una rápida investigación que consiguió dar con el asesino y detenerlo en menos de 12 horas. Un día después, éste jueves, los agentes encontraron al amigo del asesino al que le confesó el crimen.

Se trata de un compañero de trabajo del asesino que negó a los agentes conocer el suceso, pero que ha sido arrestado y acusado de encubrimiento. La grabación de las cámaras les delatan. Casi al mismo tiempo, a media mañana del jueves, Juanjo ha sido enviado a prisión provisional acusado del crimen.