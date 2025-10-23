Una cámara de vigilancia instalada en la vivienda de la víctima cazó al asesino de la joven de 21 años de Villaverde pidiéndole ayuda un amigo tras el crimen. El interlocutor, en vez de llamar a la Policía comunicando el suceso, escondió al asesino en su casa e insistió en que no sabía nada del crimen.

Ahora, el Grupo V de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Madrid ha detenido al amigo del asesino por un supuesto delito de encubrimiento. Se trata de otro ciudadano español, de 46 años y sin antecedentes.