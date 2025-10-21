Un hombre de 30 años y nacionalidad española ha sido detenido por matar a puñaladas a su ex pareja de 21 años en presencia de su bebé de 14 meses en Madrid. La Policía arrestó al agresor en el piso de un conocido en Torrejón de Ardoz (Madrid) donde corrió a ocultarse.

Los hechos han tenido lugar este lunes, pasadas las 15:00 horas en un domicilio de la calle Astilleros en el barrio de Villaverde en Madrid.

Allí, el hombre irrumpió con intención de matar en la habitación que la mujer alquilaba en una vivienda. El asesino le propinó varias puñaladas en el pecho a la joven de 21 años, delante del bebé que resultó ileso. Luego escapó a la carrera.

Se escondió en casa de un amigo

El cuerpo de la víctima lo encontró una menor de 13 años que vivía en el mismo domicilio y avisó a los servicios de emergencias del 112. Una vez en la escena del crimen, los sanitarios tan solo pudieron certificar la muerte de la joven.

La Policía Nacional intentó de inmediato localizar al joven, deteniéndolo horas después en el domicilio de un amigo en Torrejón de Ardoz (Madrid). El presunto homicida corrió a esconderse en esa vivienda para intentar eludir la acción policial, pero los agentes lo arrestaron en menos de 12 horas.

La Policía esta investigando si la víctima había interpuesto alguna denuncia previa contra su agresor.