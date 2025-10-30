Los Mossos d’Esquadra han detenido por un presunto delito de violencia de género a un concejal independentista del Ayuntamiento de San Hipólito de Voltregá (Barcelona). El arrestado, de la formación Som Voltregá que se define como feminista e independentista, ha sido puesto en libertad por el juzgado tras pasar a disposición judicial.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado día 25 de octubre sobre las 21:00 horas cuando los Mossos d’Esquadra recibieron una llamada que informaba de que el hombre, de 40 años, estaba agrediendo a su pareja y madre de sus hijos. Hasta el domicilio se desplazaron varias dotaciones policiales que, tras confirmar los hechos, detuvieron al concejal independentista acusado de un presunto delito de violencia de género.

Según han confirmado fuentes de la investigación a la redacción de ElCaso.com el detenido es Enric Cruells, el concejal de Memoria Democrática del Ayuntamiento de San Hipólito de Voltregá. Cruells forma parte de la coalición Som Voltregà, asociada a Esquerra Republicana de Catalunya.

Comunicado del partido Som Voltregà

El Ayuntamiento de Sant Hipòlit ha publicado un comunicado en la web municipal en el que condena el «caso de violencia doméstica» en el municipio. Añade que los hechos «han sido reconocidos judicialmente» y el consistorio manifiesta una condena «total» de unos hechos «intolerables y sin calificativos».

El consistorio muestra el «apoyo incondicional» a la familia afectada y asegura que seguirá haciendo «todos los posibles porque hechos como estos dejen de estorbar la convivencia y la paz que toda persona se merece».

Desde el partido, también a través de un comunicado en Instragram, Som Voltregà rechaza cualquier forma de violencia machista, «y más cuando nos toca tan de cerca». El partido ofrece su apoyo a todas las víctimas de la violencia machista.