Nuevo incidente violento en el Centro de Acogida de Hortaleza (Madrid). Tres menas de origen marroquí han protagonizado una violenta fuga que ha term con dos de los menores detenidos y varios heridos, entre ellos una educadora y dos vigilantes de seguridad.

Los hechos tuvieron lugar este domingo a las 10:37 horas cuando los tres menas del centro de menores del barrio de Hortaleza intentaron fugarse agrediendo a una educadora. Dos vigilantes acudieron en ayuda de la monitora y también resultado heridos leves.

Una patrulla policial, siempre de guardia en los alrededores, acudió de inmediato y detuvo a dos de los tres menas agresores. El tercer menor consiguió escapar.

Uno de los menas es inimputable

De los dos menas detenidos, sólo uno pasará a disposición de la Fiscalía del Menor ya que tiene 17 años. El otro arrestado regresó al centro de acogida, ya que tiene 13 años y es inimputable. Los agentes no encontraron armas en poder de los menores.

El detenido, está acusado de varios delitos de amenazas graves y también de lesiones leves y actualmente se encuentra en dependencias del Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional.

La Policía continúa buscando al menor que consiguió fugarse del centro tras agredir a los trabajadores del mismo. Los dos vigilantes heridos fueron trasladados a un centro hospitalario para valorar sus lesiones que finalmente han sido catalogadas de leves.