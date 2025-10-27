Detenidos dos menas del centro de Hortaleza por agredir a varios educadores en un intento de fuga
Uno de los agresores tiene 13 años y, al ser inimputable, ha regresado al centro
Un tercer menor implicado en las agresiones ha conseguido escapar
Nuevo incidente violento en el Centro de Acogida de Hortaleza (Madrid). Tres menas de origen marroquí han protagonizado una violenta fuga que ha term con dos de los menores detenidos y varios heridos, entre ellos una educadora y dos vigilantes de seguridad.
Los hechos tuvieron lugar este domingo a las 10:37 horas cuando los tres menas del centro de menores del barrio de Hortaleza intentaron fugarse agrediendo a una educadora. Dos vigilantes acudieron en ayuda de la monitora y también resultado heridos leves.
Una patrulla policial, siempre de guardia en los alrededores, acudió de inmediato y detuvo a dos de los tres menas agresores. El tercer menor consiguió escapar.
Uno de los menas es inimputable
De los dos menas detenidos, sólo uno pasará a disposición de la Fiscalía del Menor ya que tiene 17 años. El otro arrestado regresó al centro de acogida, ya que tiene 13 años y es inimputable. Los agentes no encontraron armas en poder de los menores.
El detenido, está acusado de varios delitos de amenazas graves y también de lesiones leves y actualmente se encuentra en dependencias del Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional.
La Policía continúa buscando al menor que consiguió fugarse del centro tras agredir a los trabajadores del mismo. Los dos vigilantes heridos fueron trasladados a un centro hospitalario para valorar sus lesiones que finalmente han sido catalogadas de leves.