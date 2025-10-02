El supuesto mena detenido por violar a una niña de 14 años en Hortaleza (Madrid) tiene 23 años. Según ha podido confirmar OKDIARIO, los forenses avalan las sospechas de la Policía. El estudio radiológico de muñecas, dentición y clavículas recién practicado al acusado ha demostrado que el presunto mena que vivía en el centro de menores de Hortaleza tiene más de 23 años. El juzgado de menores se ha tenido que inhibir a uno ordinario, dada la edad del acusado, nada más recibir el informe forense.

Así, el Ministerio Fiscal ha destapado durante la instrucción del caso de la violación a la menor de 14 años «que el detenido Mohamed Rifai era mayor de 18 años cuando se cometieron los hechos». El Menor Extranjero No Acompañado (MENA) ha resultado ser, finalmente, un adulto hecho y derecho.

«Según se deriva del Decreto de determinación de edad que obra remitido con el expediente por el Ministerio Fiscal, en el que se recogen los informes médico forenses en base a las pruebas radiológicas del carpo de la mano izquierda, dentición y del TC de ambas clavículas, se concluye que la edad biológica más probable de Mohamed es de 23,2 años, y el tramo inferior de la horquilla son los 19 años», concluye el juzgado.

El juzgado de menores se inhibe

En cualquier caso, el supuesto mena es mayor de edad, «por lo que ha de concluirse que en la fecha en que ocurrieron los hechos investigados, del 29 de agosto de 2025, era, en todo caso, mayor de 18 años», apunta el auto del Juzgado de Menores número 6 de Madrid.

El juzgado de menores ya no es competente en el caso de la violación de la menor por el supuesto mena porque éste, como ya advertían los policías que le detuvieron por la violencia inusitada que desplegó durante su arresto, ha resultado ser mayor de edad. Así, el juzgado se inhibe en favor de un juzgado ordinario de mayores de edad.

Mayor pena para el violador

La primera consecuencia de la verdad revelada por los informes forenses practicados al mena ha sido el traslado de su caso a un juzgado ordinario. La segunda repercusión será una pena mayor y más acorde a su mayoría de edad en el caso de ser condenado.

Así, el falso mena, podría ser sentenciado con una pena de hasta 15 años de prisión por violación en caso de ser procesado, juzgado y declarado culpable. Si el detenido hubiera sido un verdadero mena podría haber sido castigado con un encierro en un centro de menores durante ocho años.