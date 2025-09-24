No fue fácil detenerle; el mena marroquí acusado de violar a una niña de 14 años junto al centro de menores de Hortaleza (Madrid) agredió a los policías, destrozó el calabozo de la Fiscalía de Menores, amenazó de muerte a los funcionarios y se mostró violento con la forense que acudió a examinar sus lesiones. El menor de 17 años sólo paró cuando le sedaron. Tenía 14 antecedentes previos antes de perpetrar la agresión.

El comportamiento violento del mena detenido por violar a una niña de 14 años el pasado 29 de agosto en Madrid comenzó desde el primer momento de la agresión. La víctima fue golpeada y su ropa arrancada; lo atestiguan los informes médicos, también forzada según su denuncia.

No terminó ahí su comportamiento, así lo atestiguan los datos a los que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva. Los policías que acudieron al lugar de los hechos alertados por un testigo, se encontraron al mena agazapado tras un matorral del parque. En el momento de detenerle, el menor magrebí les atacó a patadas y puñetazos profiriendo amenazas de muerte. Fue reducido utilizando la fuerza necesaria y llevado a un médico para que le asistiera de las heridas leves.

Exigía su inmediata liberación

Durante el examen físico y psicológico, el mena siguió exhibiendo su carácter violento, amenazó a los funcionarios, ignoró las preguntas de la forense que le atendía y siguió con insultos y aspavientos, exigiendo su inmediata liberación y declarándose inocente. Se negó a firmar el acta de asistencia a detenidos y no quiso declarar ante los agentes.

Ya en la Fiscalía de Menores, el detenido la tomó con el calabozo, destrozando las paredes y el marco de la puerta a golpes. No fue un hecho aislado; los policías tuvieron que entrar varias veces para inmovilizarle hasta soltarle con la promesa de que se calmara. Finalmente, la forense tuvo que sedarle y los policías cambiarle de calabozo tras dar parte de los destrozos causados, como paredes desconchadas y marcos de puertas arrancados. Tampoco quiso declarar en Fiscalía y fue enviado a un centro cerrado para menores mientras se resuelve su expediente de reforma.

14 antecedentes antes de la violación

Semejante explosión de violencia por parte del mena, encaja con su historial. Sus andanzas en Europa comienzan en enero de 2024, cuando, según su testimonio, entró en España escondido en los bajos de un camión. Desde Almería cruzó la península y recorrió Alemania y Francia antes de regresar a España en marzo del año 2025.

A partir de marzo comienza a escribirse su largo historial de antecedentes penales. Las primeras detenciones en San Sebastián, las siguientes ya en Madrid. En total, 14 antecedentes policiales.

El menor comenzó con hurtos en el País Vasco, ascendió un peldaño en la escala delictiva y se pasó a los robos con violencia. Se graduó como delincuente con una detención por el delito de atentado a la autoridad a una pareja de la Policía Municipal. Y tras varios antecedentes por amenazas, terminó detenido el 29 de agosto por la violación de una niña de 14 años en el barrio de Hortaleza, Madrid.