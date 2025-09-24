Fue otro joven magrebí del centro de menores de Hortaleza quien impidió que un mena del mismo centro continuara violando a una niña de 14 años el pasado 29 de agosto. OKDIARIO ha accedido a los datos del caso que revelan como el testigo escuchó los momentos previos a la violación y en cuanto escuchó a la víctima gritar «¡Para ya, no quiero!» alertó de inmediato a la Policía.

La investigación de la violación de la menor de 14 años junto al Centro de Primera Acogida de Hortaleza (Madrid) ha revelado que fue un interno del centro, un joven magrebí con 18 años recién cumplidos, quien consiguió interrumpir la agresión sexual que estaba perpetrando otro magrebí de 17 años compañero de las mismas instalaciones.

El testigo estaba en su habitación con la ventana abierta cuando sobre las 23:00 horas de la noche escuchó unos gritos en árabe en una discusión entre dos jóvenes en la que uno le decía al otro «te vas a meter en un lío muy gordo». Se trataba de un amigo del presunto violador que intentaba frenar al agresor en el momento en que abordó a la niña de 14 años en el parque Clara Eugenia.

Víctima del mena: «¡Para ya, no quiero!»

Alertado por la discusión, este magrebí de 18 años recién cumplidos, interno también en el mismo centro que el agresor, se asomó a la ventana e intentó enterarse de lo que ocurría. Minutos después comenzó a escuchar a la víctima gritar entre la oscuridad de los matorrales: «»¡Para ya, no quiero!».

Se trataba de los gritos de la niña de 14 años mientras intentaba zafarse del mena que la estaba agrediendo. El joven magrebí, testigo de los hechos, no dudó ni un minuto y llamó de inmediato a la Policía alertando de que estaba escuchando gritos de socorro de una víctima de una presunta violación.

«Me da igual que venga la Policía»

La Policía Nacional también reaccionó con rapidez y envió al patrulla policial que vigila los alrededores del parque y del centro de menores. Los agentes se plantaron en el lugar de inmediato haciendo sonar su sirena. Al escucharlo, la víctima le dijo a su agresor que la soltara o acabaría detenido y éste le respondió: «Me da igual que venga la Policía».

La niña aprovechó la llegada de los agentes para zafarse de su agresor. Los policías la encontraron semidesnuda, confusa y con signos evidentes de la lucha que había mantenido con el agresor. Al mena de 17 años le encontraron agazapado entre los matorrales y atacó a los agentes a puñetazos y patadas antes de ser detenido.

El otro mena, sin miedo a declarar

El joven magrebí que socorrió a la víctima llamando de inmediato a la Policía también demostró su valentía para declarar en contra de su compañero de centro cada vez que se le ha requerido.

Éste testigo declaró en comisaría aportando todos los detalles de la agresión que había podido ver desde su ventana mientras llamaba por teléfono a la Policía pidiendo ayuda para la menor. Lo mismo ha hecho en la Fiscalía de Menores, donde se ha reafirmado en su testimonio, en un relato que ha resultado clave para aclarar la agresión sexual de su compañero de centro.