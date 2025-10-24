La Policía Nacional ha conseguido liberar en Málaga a una mujer y sus dos hijos menores secuestrados por su ex pareja en Francia. El secuestrador y maltratador de origen magrebí, pretendía llevarse a Argelia a las víctimas y fue interceptado por los agentes de la Policía Nacional justo antes de salir de España.

El varón obligó a su exmujer a punta de cuchillo, a conducir 2.000 kilómetros cruzando la península hasta ser localizados en la ciudad de Málaga. Presentaban unas condiciones de insalubridad extremas en las que habían permanecido los 13 días viviendo en un vehículo y comiendo los pocos alimentos que compraba el autor en las áreas de servicio.

Finalmente, tras un dispositivo policial, se logró la localización de la familia y la detención de este hombre quien, tras pasar a disposición de la autoridad judicial, ingresó en prisión provisional.

Violó a su ex pareja durante el recorrido

La investigación se inició tras recibir una petición desde Francia para localizar a una mujer y a sus dos hijos desaparecidos desde el día tres de octubre. Rápidamente la Policía Nacional realizó sus primeras averiguaciones y comprobó que podrían encontrarse viajando a bordo de un vehículo por España.

El varón secuestró a su ex pareja y a sus dos hijos y le rompió su teléfono para evitar que se comunicara con nadie ni pudiera solicitar ayuda. Los secuestrados vivieron en un vehículo en el que viajaron durante 13 días por toda España y Portugal. Obligó a la mujer a conducir amenazándola con un cuchillo durante más de 2.000 km sin apenas dejarle descansar y sometiéndola a agresiones físicas y sexuales delante de los hijos menores.

Los agentes tuvieron conocimiento de que además no les permitió asearse ni cambiarse de ropa y se alimentaron de los pocos productos que el hombre compraba en las áreas de servicio y que solían ser atún, galletas y pan.

«Me quiere matar, avisa a la Policía»

En un momento de descuido, la víctima pudo coger el teléfono móvil y enviar un mensaje a una persona de su entorno familiar en el que decía «me quiere matar, avisa a la policía que son los únicos que me pueden salvar, y borra todo para que él no lo vea».

La Policía Nacional consiguió localizarles en la ciudad de Málaga, ya que el hombre tenía intención de cruzar a Argelia para huir de la justicia francesa la cual le había decretado dos órdenes de detención y entrega europeas.

Los especialistas de la UFAM Central trasladaron a la mujer y a sus hijos a un centro médico puesto que presentaban signos de desnutrición y deshidratación. Además la mujer tenía hematomas y mordeduras y los niños, picaduras de insectos por todo el cuerpo. En el vehículo encontraron el cuchillo con el que amenazó a la víctima y su teléfono móvil roto.