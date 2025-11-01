Fuentes policiales confirman a OKDIARIO que la banda de secuestradores que el viernes se llevó a punta de pistola al famoso alunicero el niño Juan, lo liberó éste sábado después de pegarle un tiro en la pierna. La Policía Nacional investiga el secuestro express que no denunció nadie de la familia ni del entorno del famoso ladrón, atracador, alunicero y butronero.

La Brigada de Policía Judicial, en concreto el grupo XII experto en atracos y en aluniceros investiga desde la noche del viernes el espectacular secuestro del niño Juan en Madrid y los motivos que tenían los secuestradores para llevar a cabo su ajuste de cuentas.

Los agentes tienen claro que los secuestradores querían algo a cambio y que el famoso alunicero les servía mejor vivo que muerto. Llama la atención que durante las 12 horas que ha durado este secuestro express del delincuente, nadie de su familia ni de su entorno puso denuncia alguna en comisaría.

Asi fue el secuestro del ‘niño Juan’

Los hechos sucedieron este viernes sobre las 20:45 horas, cuando la Policía Nacional recibió una llamada de numerosos testigos que alertaban de un choque entre varios vehículos y un tiroteo en las inmediaciones del número 65 de la calle Antonio López de Madrid.

A su llegada al lugar, los agentes encontraron un vehículo abandonado en la vía pública, con impactos de bala pero sin nadie en su interior. Era el vehículo que conducía el alunicero niño Juan, un Volkswagen Golf a nombre de su madre. Tres coches de alta gama, dos Audis Q7 robados y un Maserati le siguieron y le hicieron un «sandwich», dos por delante y uno por detrás, y tras embestirle, tirotearon el vehículo, sacaron al conductor y lo introdujeron a la fuerza en uno de los coches, para después huir rápidamente del lugar. La Policía Científica recogió más de una decena de casquillos de bala en el lugar del secuestro.

Este sábado, los ejecutores del secuestro liberaron al ladrón y alunicero en Madrid, tras pegarle un tiro «de aviso» en la pierna, según ha podido saber OKDIARIO en exclusiva.