Detenido un nigeriano por arrojar a una mujer desde un undécimo piso en Villaverde

La Policía Nacional ha detenido a un inmigrante de origen nigeriano, de 45 años, como presunto autor del asesinato de su compañera de piso, a la que habría lanzado por la ventana desde un undécimo piso de un bloque de viviendas del distrito madrileño de Villaverde. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 31 de diciembre, cuando la capital se preparaba para despedir el año.

La investigación se puso en marcha después de que varios vecinos alertaran de la caída de una mujer desde gran altura en un edificio situado en la calle Santa Escolástica. Los servicios de emergencias se desplazaron rápidamente al lugar, pero sólo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima, una joven de 26 años nacida en Perú y con nacionalidad española.

Las primeras pesquisas del Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional apuntaron de inmediato al entorno más cercano de la fallecida. En cuestión de horas, los agentes procedieron a la detención del hombre de 45 años que compartía vivienda con ella. El arrestado permanece bajo custodia policial como presunto autor de un delito de homicidio.

Los indicios recabados durante la inspección técnica en el domicilio resultaron determinantes para esclarecer lo sucedido. El análisis realizado por especialistas del departamento de Policía Científica permitió reconstruir los acontecimientos que tuvieron lugar dentro de la vivienda y condujo a los investigadores a la conclusión de que la víctima no cayó de manera accidental, sino que fue arrojada al vacío.

En concreto, tal y como publica La Gaceta, el estudio de la disposición de las huellas y otros rastros hallados en el interior del piso reforzó la hipótesis de que la mujer fue lanzada por la ventana de forma intencionada. Esta versión se ve respaldada por el testimonio de algunos residentes del edificio, que aseguraron haber escuchado una discusión violenta procedente del domicilio minutos antes de que se produjera la fatal caída.

El presunto autor de los hechos, de nacionalidad nigeriana, fue puesto a disposición judicial tras su arresto, que se produjo en la mañana del mismo día 31. La investigación continúa abierta para esclarecer con precisión la secuencia de los acontecimientos y las circunstancias exactas que rodearon la muerte de la joven en este inmueble del distrito de Villaverde, en el sur de Madrid.