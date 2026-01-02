Sitiados por 300 guardias civiles, los cientos de participantes en la fiesta o rave ilegal de Albacete amenazan con prolongar la celebración del evento hasta el próximo día de Reyes, 6 de enero de 2026. La Guardia Civil prefiere no intervenir directamente, al menos de momento, ya que podría desembocar en nuevos altercados y poner en peligro la integridad física de los asistentes.

La rave que se celebra de forma ilegal en el entorno del embalse del Cenajo, entre los términos municipales de Férez y Hellín, en la provincia de Albacete, congrega a cerca de un millar de personas y un número similar de vehículos.

La fiesta consta de diez escenarios y hasta de mercados artesanales en el recinto, con los asistentes acampados y sin que el evento cumpla ni uno de los requisitos legales para celebrarlo.

Guardia Civil mantiene los controles

Los guardias civiles desplegados en la zona, mantienen el cerco perimetral sobre la zona para impedir el acceso de vehículos, además de continuar con los controles de seguridad en las vías de comunicación próximas. Los guardias mantienen «sitiados» a los participantes en la rave a la vez que impiden que acudan más asistentes al evento ilegal.

La carretera AB-408 que transcurre entre el cruce de la CM-412 y la CM-3217 se mantiene controlada por el estacionamiento de vehículos en los márgenes, lo que ha obligado a la Guardia Civil a regular la circulación para permitir el paso de vehículos y personas a las localidades cercanas al lugar.

Enfrentamientos y diez guardias heridos

Los primeros movimientos de esta rave ilegal se detectaron en la noche de este martes día 30 de diciembre en El Cenajo, pero la Guardia Civil la impidió y se desviaron hacia Tobarra (Albacete) en un gran número de vehículos, muchos de ellos caravanas y furgonetas procedentes de otros países como Francia y Dinamarca.

En un primer momento, el instituto armado consiguió disolverlos en la madrugada del martes al miércoles en la pedanía de Cordovilla, en la cercana localidad de Tobarra, si bien, finalmente volvieron al pantano del Cenajo, donde comenzaron la fiesta a última hora del miércoles 31 de diciembre.

El intento de la Guardia Civil por frenar el asentamiento de los participantes en la rave de Albacete degeneró en disturbios graves en los que los asistentes atacaron con piedras y palos a los guardias. Los agentes, que fueron enviados al dispositivo sin material antidisturbios se vieron rodeados y agredidos, resultando heridos diez guardias.

El resultado fue que los participantes en la rave de Albacete consiguieron asentarse en la zona cercados por la Guardia Civil y sin que desde entonces se hayan registrado nuevos altercados o heridos.