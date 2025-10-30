Mazón anuncia que hará «una reflexión más profunda» en los próximos días pero descarta la dimisión

Carlos Mazón ha anunciado este jueves que hará «una reflexión más profunda» en los próximos días, después de ser increpado por los familiares de las víctimas de la DANA en el funeral de Estado, celebrado en memoria de éstas en el Museo de las Ciencias de Valencia este miércoles. El presidente de la Generalitat Valenciana asegura que se hace «cargo del día de ayer», en referencia a esa ceremonia institucional sobre la que no deja «de reflexionar» en cuanto a «lo que significa». Fuentes del Govern aseguran que Mazón descarta dimitir.

Así lo ha indicado el líder valenciano tras el primer aniversario de la tragedia que se cobró la vida de 237 personas, 229 de ellas en Valencia. En la ceremonia en la que se rindió homenaje a las víctimas mortales de la DANA, algunos familiares increparon al presidente, hasta el momento en el que aparecieron los Reyes.

Mazón se ha pronunciado sobre el incómodo momento en el mismo lugar en el que se celebró el funeral, el Museo de las Ciencias, al que ha acudido por otro acto de su agenda. Ha explicado, también, que este mismo jueves tiene previsto recibir a una familia de las víctimas de la riada.

La gestión del presidente de la Generalitat el día de la riada del 29 de octubre de 2024 ha estado en entredicho desde un principio, cuestionada por el momento en el que llegó al CECOPI, el centro de coordinación de emergencias. Ese detalle es, precisamente, el que se utiliza como arma arrojadiza contra Mazón en este debate.

Algunos de los familiares presentes en la ceremonia laica pronunciaron a gritos frases como «viniendo aquí te ríes de nosotros», y mostraron así su rechazo a la presencia del presidente valenciano en el funeral de Estado. Otros también mostraron ese mismo rechazo a la presencia de Pedro Sánchez: «¡Todos! ¡Sánchez, Mazón! ¡Todos! ¡Asesinos!»; «¡el galgo de Paiporta, que dé la cara!».

Ante tal crispación en una ceremonia de homenaje, otros familiares intentaron relajar los ánimos, y reprocharon a quienes increparon al líder valenciano que no era momento ni lugar: «Esto es un funeral, ¿lo entendéis? Callaros la boca. Un funeral de Estado. Manifestaos en las manifestaciones».

Esta reacción fue un reflejo de lo que pidieron las propias familias de las víctimas de la DANA, que expresaron su deseo de que el acto no se enturbiara en ningún momento por ningún tipo de connotación política.

Sin embargo, el funeral de Estado organizado por el Gobierno central se convirtió en una encerrona al líder valenciano, que escuchó como le llamaban «asesino», «cobarde» o «rata» durante varios minutos en los que el equipo de Protocolo de Moncloa no reaccionó.

Pedro Sánchez, en cambio, puedo evitar que los gritos de rechazo hacia él no se escucharan en su presencia: además de blindar su llegada, el presidente del Gobierno entró en la sala junto a los Reyes, cuando los gritos cesaron en una muestra de respeto hacia los monarcas -a los que se les aplaudió al aparecer- y, acto seguido, comenzó a sonar el himno de España.

Los familiares criticaron en el funeral la «inacción de los políticos», mientras que el Rey pidió «seguir analizando las causas y las circunstancias» para poder extraer «las lecciones necesarias» que impidan que una tragedia como la DANA «vuelva a ocurrir». La presencia de los Reyes fue la más valorada por las familias, que destacaron a posteriori la especial atención de Felipe VI y la empatía que mostró la Reina Letizia.

La Generalitat ha informado de que Carlos Mazón tiene agendado en los próximos días, desde este jueves, reuniones con las víctimas. Indican que hablará con la prensa una vez que lo haya hecho con los afectados, con los que ya se había comprometido. Después, atenderá a los medios de comunicación.