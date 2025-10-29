Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha llegado este miércoles al funeral de Estado de las víctimas de la DANA con la discreción que le caracteriza: escoltado por un séquito de al menos 9 vehículos oficiales y dos agentes de la Guardia Civil motorizados. El jefe del Ejecutivo ha acudido al homenaje a los 229 fallecidos en el primer aniversario de la tragedia con una Ciudad de las Artes y las Ciencias absolutamente blindada y controlada por agentes de la Policía Nacional.

Sánchez ha llegado a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia acompañado de un dispositivo de seguridad más numeroso de lo habitual. El presidente ha sido recibido a su llegada al acto por Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, Pedro Rollán, presidente del Senado, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valencia, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valencia, y María José Catalá, alcaldesa de Valencia.

El líder socialista ha acudido a Valencia con el recuerdo de lo sucedido en Paiporta, donde sólo unos días después de la DANA del 29 de octubre de 2024, Sánchez fue increpado y abucheado por la multitud que trabajaba en las tareas de la limpieza en la localidad. El presidente del Gobierno acompañaba en esa ocasión a los Reyes, y mientras Felipe VI y Letizia permanecían en el lugar para hablar con los afectados, Sánchez huyó entre gritos y protegido por su escolta.