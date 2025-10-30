Familiares de víctimas de la DANA critican en el funeral la «inacción de los políticos»

Los Reyes han presidido este miércoles el funeral de Estado por las 237 víctimas de la DANA, celebrado en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe: han sido tres los familiares de víctimas, todas mujeres, que han hablado en nombre de todos los afectados: Andrea Ferrari (Valencia), Naiara Chuliá (Bétera) y Virginia Ortiz Riquelme (Letur) han mezclado gratitud, dolor y algún reproche, exigiendo verdad y unión. También hubo críticas a la «inacción de los políticos».

Andrea Ferrari abrió el turno de las palabras de las víctimas de la Dana recordando en el funeral que la barrancada «cambió para siempre la historia de nuestros pueblos y la nuestra». Pidió que el acto no fuera sólo recuerdo, sino reconocimiento a quienes siguen vivos con «cicatrices en el alma». Elogió también la oleada de solidaridad: jóvenes que tendieron la mano, vecinos que abrieron sus puertas, bomberos, policías, sanitarios y miles de voluntarios llegados de toda España.

«Gracias a su germanor (hermandad), Valencia salió del barro», dijo, y destacó el papel de las asociaciones de víctimas en transformar el dolor en demanda de justicia. Hablando de su madre, Eva, perdida hace un año, la describió como «luz y amor en estado puro», una mujer radiante cuya energía la impulsa ahora a «buscar motivos para sonreír aunque la vida pese».

«Este funeral no es sólo memoria; es compromiso de no olvidar y de vivir con la valentía y bondad que ellos nos enseñaron», afirmó. Cerró pidiendo que prevalezcan «verdad, respeto y humanidad» y que la calma «se construya con esfuerzo y esperanza».

Las víctimas de la DANA en el funeral

Naiara Chuliá tomó después la palabra para subrayar que detrás de cada cifra hay «237 historias con nombres, familias destrozadas y sueños rotos». Confesó que sus hijos son su motor: «No pueden perder también a su madre». Se dirigió a su marido, muerto a los 47 años: «Sé que no querrías que me rindiera». Recordó el instante más duro, cuando tuvo que explicar a los niños que su padre no volvería. «El cuadro de nuestra vida se rompió en mil pedazos y yo tenía que reconstruirlo sin ti». Agradeció a quienes le recordaron que no estaba sola y pidió no sentirse culpable por reír de nuevo.

«El poder siempre ha sido nuestro y unidos haremos justicia»

Virginia Ortiz cerró las intervenciones de las víctimas de la Dana en el funeral de Estado recordando a su primo Juan Alejandro, un joven que «luchó contra las injusticias hasta el final». Agradeció a rescatadores que «cumplieron la promesa de encontrarlos» y a voluntarios que dieron ejemplo de «autosacrificio». «Nuestro vecino no es el enemigo; la mayoría solo queremos vivir en paz», dijo, pero advirtió que esa paz requiere «libertad, igualdad, dignidad y seguridad». Durante la ceremonia, ha agradecido el homenaje, pero también ha criticado la inacción de los políticos.

Denunció que las inundaciones son el desastre natural más letal en España, pero que la catástrofe no la causó la naturaleza, sino «quien omite su deber sabiendo que puede costar vidas». La frase arrancó aplausos. «El poder siempre ha sido nuestro y unidos haremos justicia», proclamó, llamando a no delegar el futuro en quienes «nos alejan de la paz plena». «Hoy más que nunca tenemos que estar unidos», concluyó, mientras el auditorio contenía la respiración.