Quién es Pedro Saura: sueldo, edad, familia, su cargo en Correos, trayectoria del y qué relación tiene con el PSOE

Pedro Saura García es un político y economista español vinculado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde el 2007. Es doctor en Economía, profesor universitario y figura habitual del aparato socialista, con una extensa carrera tanto en cargos públicos como en la dirección de empresas públicas.

Edad de Pedro Saura

Pedro Saura nació en 1962 en Torre-Pacheco (Murcia), por lo que tiene 63 años. Con más de tres décadas de trayectoria en la vida pública y en distintos organismos estatales, es considerado uno de los perfiles técnicos y políticos más consolidados dentro del ámbito socialista. Su formación en Economía y su carrera como profesor universitario precedieron a su entrada en cargos institucionales, lo que le otorgó una reputación de gestor especializado, especialmente en áreas económicas, infraestructuras y sector público empresarial.

Todo sobre su familia: mujer e hija

La información sobre la vida privada de Pedro Saura es muy limitada, ya que siempre ha mantenido un perfil discreto en lo personal. Se conoce que está casado y tiene una hija, pero sus identidades y ocupaciones no forman parte de la esfera pública. A diferencia de otros dirigentes políticos, Saura ha evitado mediatizar a su familia y ha procurado mantener su entorno personal al margen de sus responsabilidades políticas o institucionales. La información disponible procede únicamente de menciones puntuales en entrevistas.

Qué hace en Correos

Desde diciembre de 2023, Pedro Saura ocupa el cargo de presidente de Correos, la mayor empresa pública del país y operador postal de referencia en España. Su función principal consiste en dirigir la estrategia de la compañía, supervisar su situación financiera, coordinar los distintos servicios de paquetería y logística, y garantizar la prestación del servicio postal universal en todos los territorios, especialmente en zonas rurales.

Su sueldo

Como presidente de Correos, Pedro Saura percibe una remuneración bruta anual que ronda los 185.000 euros, según los informes salariales publicados por la propia empresa estatal. Esta cifra incluye complementos asociados a su condición de funcionario con varios trienios acumulados. Su salario está en línea con el de otros presidentes de grandes empresas públicas, y es menor que el que recibió su antecesor inmediato.

Trayectoria y cargos anteriores

La carrera profesional de Saura está marcada por una larga trayectoria vinculada a la gestión pública y al PSOE. Entre sus principales cargos destacan:

Profesor universitario de Economía en la Universidad de Murcia.

Director general de Economía y Planificación y alto cargo en la Consejería de Economía de la Región de Murcia en los años 90.

Diputado regional en la Asamblea de Murcia.

Diputado nacional en el Congreso durante varias legislaturas, donde ejerció como portavoz en materia económica y presupuestaria.

Secretario general del PSOE en Murcia entre 2004 y 2011.

Director general de SEPES (entidad de suelo público).

Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Ministerio de Fomento/Transportes.

Presidente de ENAIRE, el gestor de navegación aérea español, entre 2018 y 2021.

Paradores

Antes de llegar a Correos, Pedro Saura fue presidente de Paradores de Turismo de España entre 2021 y diciembre de 2023. En esta etapa gestionó la red de hoteles públicos más emblemática del país, conocida por su valor histórico y patrimonial.

Durante su mandato, Paradores consolidó la recuperación tras la pandemia, reforzó sus niveles de ocupación y avanzó en estrategias de sostenibilidad, eficiencia energética y rehabilitación arquitectónica en edificios históricos. Su paso por Paradores se interpretó como un preámbulo de su posterior responsabilidad al frente de Correos.

Su relación con el PSOE y Pedro Sánchez

Pedro Saura mantiene una relación muy estrecha y de larga trayectoria con el PSOE. Ha sido uno de los cuadros económicos más estables del partido y una figura considerada de confianza tanto en su federación regional como en la estructura federal.

Con Pedro Sánchez, la relación es especialmente cercana: