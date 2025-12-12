Una trabajadora de Inditex abre su cesta de Navidad en directo y los comentarios son para enmarcar

La campaña navideña ya está en pleno apogeo y muchos trabajadores celebran recibir su esperada cesta de Navidad, pero si hay una que sea famosa cada año en redes, esa es la cesta de Navidad de Inditex. En cuanto aparece el primer vídeo enseñando su contenido, las visitas se multiplican y los usuarios empiezan a comparar, opinar y bromear. Y uno de los vídeos más comentados es el de una trabajadora que comparte contenido bajo el usuario @rebecarodriguezp8.

En el vídeo la empleada muestra la cesta de 2025 con la ilusión de abrirla por segundo año consecutivo. Habla del jersey que estrena, del labial rojo que reserva para estas fechas y de lo mucho que le gusta este momento. La escena ya es un clásico en TikTok, casi tan esperado como el contenido en sí. Y lo cierto es que la edición de este año vuelve a mezclar tradición, detalles cuidados y una selección de productos que supera los 200 euros. Y, mientras ella muestra cada uno de esos productos, las redes se llenan de comentarios que van desde la sorpresa hasta el humor, creando un ambiente muy propio de estas fechas.

Todo lo que trae la cesta de Navidad de Inditex 2025

La trabajadora empieza por uno de los detalles que más emoción despiertan cada año, el adorno para el árbol. En esta ocasión, un ratón de peluche con peto que, según cuenta, le parece maravilloso. Justo después aparece una tableta de chocolate conmemorativa del 50 aniversario de Zara, acompañada de una nota firmada por Marta Ortega que muchos empleados guardan como recuerdo, pero que tiene un código QR que por lo visto (así lo comenta una seguidora) si se escanea tiene el listado de todos los productos.

El vídeo continúa con uno de los productos más comentados: los bombones de pistacho, una novedad frente a la versión crujiente del año anterior. A este detalle le siguen unas nueces ecológicas, una caja de galletas de nata con un packaging que ella destaca por lo bonito que es y, por supuesto, las Moscovitas, que se han convertido en un imprescindible de las últimas ediciones.

Aparecen también las nuevas incorporaciones del lote, como los champiñones de Maremonte y el hummus gallego que ella misma reconoce no haber visto antes en la cesta. Junto a ellos, varios clásicos: las sardinillas, los mejillones en escabeche, el queso semicurado, los tres turrones de Picó en versiones blando, chocolate y tradicional, y el paté de centollo con un diseño retro que captura de inmediato su atención.

Cuando llega el turno de los embutidos ibéricos de bellota, la trabajadora confiesa que es uno de los productos que más disfruta. Después, el capítulo de bebidas trae una botella de champán, vino blanco verdejo y el ya habitual Marqués de Riscal, una composición que mantiene el nivel gastronómico que caracteriza al lote navideño del grupo.

Y, como cierre, uno de los artículos que más divide opiniones en redes: el pollo Galo Celta en conserva. Ella reconoce que el año pasado no lo probó pero que le han dicho que está superbueno, así que este año sí le dará una oportunidad. Su reacción final resume bien el espíritu del vídeo: «me hace muchísima ilusión, como siempre, superagradecida».

Las redes reaccionan: humor, sorpresa y dudas de todo tipo

El vídeo no ha tardado en llenarse de comentarios que, más que cuestionar la cesta, aportan esa mezcla de humor y curiosidad que convierte estos unboxing en pequeños fenómenos virales. Un seguidor, por ejemplo, preguntaba por la ausencia de vermut y ginebra, algo que otros recordaban de ediciones anteriores. Otro reconocía que pensaba que dentro habría ropa o incluso un vale de Zara, un malentendido que se repite cada año entre quienes no conocen la tradición del lote.

La parte culinaria también ha generado debate. Un usuario aseguraba que en su tienda nadie había conseguido comer el famoso pollo porque la textura no les convencía, mientras otro se sorprendía de ver pollo enlatado por primera vez. En el extremo opuesto, muchos celebraban la variedad del lote y señalaban que les parecía una «barbaridad de cosas» para ser un regalo corporativo.

También hay quien se ha dedicado a hacer preguntas prácticas, como la de una madre que quería saber si su hija, contratada de manera temporal, recibiría también la cesta. Y no han faltado comentarios de sorpresa al descubrir que el saco de tela que envuelve los productos es, en realidad, un mantel navideño de Zara Home, un detalle que varios empleados no habían identificado en su momento.

Incluso el vino ha generado su propio hilo de debate. Un seguidor bromeaba con que, siendo una empresa gallega, esperaba ver un Albariño en lugar de un verdejo. Otros simplemente celebraban la selección, especialmente quienes reconocían ser fans de la bodega incluida.