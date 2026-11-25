Las 10 mejores cestas de Navidad del 2023

Cada Navidad ocurre lo mismo: toca pensar regalos y, algunos, se nos atascan. Y no es raro, porque hay personas a las que es muy fácil regalar cualquier cosa y acertar, pero hay otras a las que es mucho más difícil sorprender y agradar. En esos casos, una cesta de Navidad siempre es una buena idea: al fin y al cabo, comer comemos todos, y recibir una selección de productos gourmet para disfrutar durante las fiestas es un detalle que suele gustar. Además, hay opciones para todos los gustos y presupuestos, desde cestas con embutidos y quesos hasta propuestas que incluyen vinos, conservas y dulces.

Para ayudarte a elegir, hemos preparado una selección de cestas de Navidad de Doña Tomasa, una firma especializada en productos gourmet que nos gusta por la variedad y el cuidado de sus propuestas. A la hora de escogerlas, nos hemos fijado en aspectos como la calidad y variedad de los productos, la composición de cada lote, su presentación y la relación calidad-precio, buscando alternativas que puedan encajar en diferentes ocasiones y necesidades. Y hay un aliciente más: puedes conseguir un 10% de descuento en tu compra utilizando nuestro código promocional TOMASAOK10.

A continuación, te contamos cuáles son nuestras propuestas y qué puedes encontrar en cada una.

Esta selección reúne conservas marinas y un producto de repostería tradicional elaborados para ofrecer un surtido sencillo y centrado en sabores clásicos. Incluye anchoas “00” con filetes grandes, boquerones de costera en vinagre y mejillones procedentes de bateas seleccionadas. También incorpora una ventresca de bonito del norte en aceite de oliva, apreciada por su textura, junto a un sobao artesano de mantequilla. Todo se presenta en una caja especial con lazo, papel de seda y paja decorativa. La combinación está orientada a quienes buscan un detalle breve pero variado y basado en productos habituales de aperitivo.

Este conjunto amplía la propuesta incorporando productos con más variedad entre conservas, embutidos y dulces. Mantiene las anchoas “00”, los boquerones de costera y los mejillones seleccionados, acompañados por unas gildas de anchoa presentadas en formato de doce unidades. Añade un surtido de lomo y paleta ibérica de bellota, además de un sobao artesano y un flan de queso. Incluye también una botella de “Pago de Los Capellanes” Roble. El propósito es ofrecer un lote con más contraste de sabores, perfecto para compartir en reuniones informales o como obsequio gastronómico equilibrado.

Este lote amplía el surtido combinando conservas del Cantábrico, embutidos, quesos, frutos secos, repostería y tres vinos diferentes. Incluye anchoas “00”, boquerones, mejillones, ventresca de bonito y un pudin de cabracho. Añade queso curado con romero, jamón de bellota, anacardos al wasabi, tocinillo de cielo, flan de huevo, mermelada artesana de arándano azul y rocas de almendra con chocolate negro. Completa el conjunto un espumoso “Doña Tomasa” y dos vinos: “Pago de Los Capellanes” Roble y “O Luar Do Sil”, cada uno con su protección especializada. Es una propuesta para estas navidades.

Esta composición reúne conservas, embutidos, queso, dulces y tres referencias de vino y espumoso. Incluye anchoas “00”, boquerones, gildas, mejillones seleccionados y ventresca de bonito del norte. Se añaden foie gras bloc, jamón de bellota, queso curado al romero, pan cristal y picos artesanos. Como parte dulce incorpora sobao artesano y flan de queso. El lote incluye tres botellas: “Pago de Los Capellanes” Roble, “O Luar Do Sil” y “Doña Tomasa” Brut, todas con protección especial. Es perfecto para degustaciones con variedad de texturas.

Este pack ofrece una combinación amplia de conservas, ibéricos, lácteos, dulces y tres vinos. Incluye anchoas “00”, boquerones, gildas, ventresca de bonito, una ventresca de atún cortada a cuchillo, mejillones seleccionados y lomitos de sardina ahumada. Añade foie gras bloc, jamón de bellota, cecina, queso curado con romero, pan cristal y picos gourmet. En la parte dulce incorpora sobaos tradicionales y con chocolate, flan de queso y tocinillo de cielo. El conjunto se completa con “Pago de Los Capellanes” Crianza, “O Luar Do Sil” y Marie Clugny, cada uno con su caja protectora.

Esta versión multiplica las cantidades ofreciendo tres unidades de la mayoría de conservas, embutidos, quesos, panes y dulces: anchoas “00”, boquerones, gildas, ventresca de atún, mejillones, ventresca de bonito, sardina ahumada, foie entier, jamón de bellota, queso con romero, pan cristal, picos artesanos, sobaos tradicionales y con chocolate, flan de queso y tocinillo de cielo. Incluye además dos unidades de “Pago de Los Capellanes” Crianza, dos de “O Luar Do Sil” y dos de Marie Clugny, todos con caja protectora. Está pensado para grupos numerosos o celebraciones de varios días.

En este listado, te hemos mostrado las que consideramos que son las seis mejores cestas de Navidad de Doña Tomasa. Pero además, la marca te da la opción de personalizar tu propio pack si no te ha convencido ninguno de los anteriores. Si quieres escoger qué productos gourmet incluye la cesta que vas a regalar, puedes hacerlo. Así, te aseguras al 100% que el regalo será del gusto de la persona que va a recibirlo.

¿Qué tener en cuenta al comprar una cesta de Navidad?

Antes de elegir una cesta de Navidad, has de tener en cuenta algunas cuestiones. Para nosotros, estas son las imprescindibles:

Variedad de productos: busca cestas que incluyan alimentos dulces y salados, bebidas y otros productos gourmet.

busca cestas que incluyan alimentos dulces y salados, bebidas y otros productos gourmet. Calidad: comprueba las marcas y los productos incluidos, así como su origen y características.

comprueba las marcas y los productos incluidos, así como su origen y características. Presentación : el embalaje y la decoración también cuentan, sobretodo si se trata de un regalo.

: el embalaje y la decoración también cuentan, sobretodo si se trata de un regalo. Relación calidad-precio : compara el contenido de diferentes lotes para valorar si el precio se ajusta a lo que ofrecen.

: compara el contenido de diferentes lotes para valorar si el precio se ajusta a lo que ofrecen. Gustos de quien la recibe : ten en cuenta sus preferencias gastronómicas y posibles necesidades alimentarias.

: ten en cuenta sus preferencias gastronómicas y posibles necesidades alimentarias. Ocasión del regalo: no es lo mismo elegir una cesta para un familiar que para un cliente o un compromiso profesional.

Preguntas frecuentes sobre la compra de una cesta de Navidad

Es posible que, aún con todo, todavía no seas capaz de decidirte. Por eso, hemos preparado este apartado: para resolver las dudas que puedas tener antes de que tomes una decisión.

¿Qué suele incluir una cesta de Navidad?

Las cestas de Navidad suelen incluir una selección de productos típicos de estas fechas, como embutidos, quesos, conservas, patés, turrones, dulces navideños y bebidas. El contenido depende de cada lote y de su precio.

¿Cuánto cuesta una cesta de Navidad?

El precio varía en función de la cantidad de productos, su calidad, las marcas incluidas y el tipo de presentación. Hay opciones más económicas y otras de gama gourmet con productos más exclusivos.

¿Se puede regalar una cesta de Navidad a una empresa o a un cliente?

¡Por supuesto! Las cestas navideñas son un regalo habitual en el ámbito empresarial. Son una forma de agradecer la confianza de clientes, proveedores y colaboradores, además de un detalle con el que compartir el espíritu de estas fechas.

¿Cómo elegir la mejor cesta de Navidad?

Lo ideal es tener en cuenta el presupuesto, los gustos de la persona que la recibirá y la variedad de productos que incluye, además del resto de cuestiones que te hemos listado en el apartado anterior.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping