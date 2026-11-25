Esta misma semana se celebra el Black Friday, momento en el que muchos aprovechan para comenzar con sus compras de Navidad, dado que vamos a poder encontrar descuentos en infinidad de artículos. Y en este contexto, si has de comprar algo a tu novia, puedes aprovechar ya que muchos perfumes, joyas o aparatos electrónicos van a tener mejor precio el próximo viernes, así que nada como ahorrar en tus regalos de Navidad gracias al Black Friday.

Tiendas como Sephora, Amazon, Fnac y El Corte Inglés tendrán en marcha distintas promociones y algunas van a ser especialmente interesantes para quienes todavía no saben qué regalar a su novia estas Navidades. Por ejemplo, se pueden encontrar estuches de perfume por casi la mitad de su precio, productos de maquillaje con descuentos superiores al 50 % e incluso dispositivos de Apple más baratos de lo habitual. Toma nota, porque estas son propuestas con las que puedes acertar sin tener que esperar a las compras de última hora.

Estuche de perfume All of Me de Narciso Rodríguez

Uno de los regalos que merece la pena comprar durante el Black Friday es el estuche All of Me de Narciso Rodríguez, especialmente si tu pareja disfruta descubriendo nuevas fragancias. Incluye un perfume de 50 mililitros y otro de 10 mililitros, perfecto para llevar en el bolso o durante los viajes. En Sephora aparece rebajado de 127 euros a 61 euros, lo que supone un ahorro de 66 euros y un descuento del 52 %. Es una de las ofertas más interesantes para quienes buscan un perfume de marca sin pagar su precio habitual.

Paleta de sombras NARS Sweet Kiss

Si a tu novia le gusta maquillarse, la paleta Sweet Kiss Quad Eyeshadow de NARS puede ser una buena opción. Reúne cuatro sombras de ojos en tonos rosados y marrones, con acabados mate e irisados que permiten conseguir distintos maquillajes. Se vende también en Sephora por 26 euros, frente a los 52 euros anteriores, por lo que se puede comprar a mitad de precio. Es un regalo que no necesita un presupuesto elevado y que puede resultar especialmente acertado si conoces los colores que suele utilizar.

Una joya de Tous

Las joyas también forman parte de los regalos más buscados en Navidad. Una pulsera sencilla, unos pendientes o un colgante pueden convertirse en un detalle especial, sobre todo si eliges una pieza que encaje con el estilo de tu pareja. Y durante el Black Friday, El Corte Inglés anuncia descuentos de hasta el 50 % en una selección de joyas de Tous, además de otras firmas. Eso sí, las rebajas dependen del modelo, por lo que conviene comprobar el precio de cada pieza antes de decidirse. También es importante fijarse en los materiales y las medidas.

AirPods 4 de Apple

Si tu novia que utiliza auriculares a diario, ya sea para escuchar música, seguir sus podcasts favoritos o hablar por teléfono, los AirPods 4 de Apple son otra alternativa interesante. Incorporan el chip H2, conexión inalámbrica y estuche de carga USB-C. Fnac ha incluido este modelo entre sus promociones, pasando de 129 euros a 99 euros, con un ahorro de 30 euros y un descuento aproximado del 23 %. La cadena señala que la oferta está limitada a 550 unidades, de modo que conviene comprobar su disponibilidad.

Un bolso Michael Kors

Un bolso es otro de esos regalos que pueden utilizarse durante todo el año. Si tu pareja lleva tiempo buscando uno nuevo, el Black Friday puede ser un buen momento para comprarlo, especialmente cuando se trata de marcas que normalmente tienen precios elevados. El Corte Inglés tiene descuentos de ed más del 40 % en artículos seleccionados de Michael Kors durante su campaña de Black Friday. Y entre los modelos disponibles se encuentran bolsos de hombro, bandoleras y diseños de mayor tamaño. Antes de comprar, merece la pena comprobar las dimensiones, el material y el precio rebajado del modelo elegido.

Calendario de Adviento de Sephora

Aunque los calendarios de Adviento suelen regalarse antes de diciembre, también pueden ser una opción para sorprender a tu pareja durante los últimos días de noviembre. El de Sephora Collection incluye 24 sorpresas relacionadas con el maquillaje, los cuidados personales y los accesorios de belleza. Su precio ha bajado de 60 euros a 48 euros, con un ahorro de 12 euros y una rebaja del 20 %. Es una alternativa para quienes prefieren regalar varios productos en lugar de uno solo, aunque conviene entregarlo antes de que comience diciembre.

Gloss Bomb Burst de Fenty Beauty

No todos los regalos navideños tienen que ser caros. Para quienes buscan un detalle de belleza con un presupuesto más ajustado, el brillo de labios Gloss Bomb Burst de Fenty Beauty es una alternativa que también participa en las promociones. Sephora tiene el tono Pink Blink de 9 mililitros rebajado de 28 euros a 10 euros, lo que supone un ahorro de 18 euros y un descuento anunciado del 64% Es una opción para completar otro regalo o preparar un pequeño paquete de maquillaje, especialmente si sabes qué tonos suele utilizar tu novia.

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