Este radiador de aceite con 11 aletas, programador de 24 horas y pantalla LED está arrasando a un precio de risa
Aigostar te ayuda a combatir el frío con un radiador de 2300 W programable con mando a distancia y un descuentazo de 55 € en AliExpress.
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El frío ya ha llegado y tanto tú como tu factura de la luz lo sabéis. Si estás buscando una forma de calentar la casa sin armar ruido, sin complicarte la vida y sin pagar una fortuna a final de mes, tienes que ver lo que ofrece el Radiador de aceite Aigostar 2300W. Con sus 11 aletas, su mando a distancia y su programador de 24 horas, es de esas cosas que te hacen preguntarte cómo habías estado viviendo sin ellas. ¡Y encima está rebajado de 129,99 € a solo 74,32 €!
Un radiador con mando a distancia pensado para salones, dormitorios y oficinas, y para cualquiera que quiera un calor constante sin sustos. Te atraerá por su precio, pero te enamorará por lo cómodo y potente que es.
¿Por qué te va a gustar?
- Reparte un calor homogéneo y duradero gracias a sus 11 aletas con aceite dieléctrico.
- Se maneja con mando a distancia desde hasta 5 metros, sin levantarte del sofá.
- Tiene temporizador de 24 horas para programar el encendido y el apagado automáticos.
- Incluye protección antivuelco y sensor de sobrecalentamiento con corte automático.
Comprar en AliExpress por (
129,99 €) 74,32 €
Radiador de aceite Aigostar 2300W
Lo mejor del Radiador de aceite Aigostar 2300W es que ofrece calor del bueno, de ese que se queda en la habitación, sin gastar mucho. Sus 11 aletas, junto con una potencia máxima de 2300 W, difunden el calor de forma constante, y el aceite que lleva por dentro hace que permanezca incluso despuésde apagarlo. Consigue un ambiente suave fácil e intuitivamente gracias al combo de su pantalla LED y su mando a distancia, con el que puedes ajustar sus 3 niveles de potencia y programarlo hasta 24 horas.
Tiene función memoria, temperaturas ajustables y un funcionamiento muy eficiente, además de ser silencioso y muy sencillo. En definitiva, es ideal para salones, salitas, dormitorios y hasta despachos. Con él, te olvidarás del frío.
Comprar en AliExpress por (
129,99 €) 74,32 €
¿Qué opinan los usuarios de este radiador?
Lo que más les gusta es la relación calidad-precio, sobre todo con esta oferta, ya que es difícil encontrar un radiador tan potente, cómodo y eficiente por tan poco dinero. Aquí te dejamos algunas reseñas reales de usuarios para que eches un vistazo:
- «Está muy bien por lo que costó, y encima de oferta.»
- «Muy buen radiador. La entrega fue súper rápida y el servicio excelente.»
Si buscas un radiador de aceite que caliente bien, sea fácil de usar y no se te vaya de precio, este Aigostar es una apuesta más que recomendable. Ahora mismo lo tienes rebajado en AliExpress, con entrega gratuita en un plazo máximo de 4 días.
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