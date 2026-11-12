Black Friday 2026 en El Corte Inglés: cuándo empiezan los descuentos y qué ofertas habrá en moda, tecnología y hogar

El Black Friday vuelve en noviembre con una de las campañas comerciales más esperadas antes de Navidad. En 2026, la fecha principal será el viernes 27 de noviembre, aunque quienes quieran adelantarse ya pueden consultar las promociones de El Corte Inglés. La cadena ha activado una primera fase de ofertas bajo el lema «Adelántate al Black Friday», con descuentos anunciados del 9 al 15 de noviembre. La propuesta abarca distintas categorías, desde moda y tecnología hasta electrodomésticos y artículos para el hogar.

La campaña del Black Friday 2026 en El Corte Inglés permite buscar regalos navideños, renovar dispositivos o aprovechar compras previstas, pero conviene comprobar cada precio antes de decidirse. La página oficial de Black Friday de El Corte Inglés reúne las promociones y enlaza con productos concretos, aunque la disponibilidad y las condiciones pueden cambiar. La compañía indica que los descuentos pueden prolongarse varios días y sitúa el Cyber Monday el lunes posterior al viernes negro, este año el 30 de noviembre. Por eso, el calendario no se limita a una sola jornada: las oportunidades pueden aparecer en distintas fases y no todos los artículos tienen por qué mantener la misma rebaja.

Cuándo empieza el Black Friday en El Corte Inglés

La web de la cadena muestra una fase de adelanto entre el 9 y el 15 de noviembre. Después, la fecha central del Black Friday será el 27 de noviembre, cuando tradicionalmente se concentran las promociones de numerosas tiendas.

El Corte Inglés señala que los descuentos pueden extenderse varios días, aunque no concreta un único periodo general que garantice que todas las ofertas permanezcan activas hasta el final.

El lunes 30 de noviembre llegará el Cyber Monday y para consultar novedades, lo más práctico es acudir a la web oficial y revisar las condiciones de cada producto, en lugar de dar por hecho que una promoción seguirá disponible durante todo el mes.

Ofertas en tecnología: móviles, televisores y ordenadores

La tecnología es una de las categorías destacadas de la selección inicial. Entre los productos que aparecen figura el Samsung Galaxy S26 Ultra, un móvil de gama alta con pantalla de 6,9 pulgadas, cámara principal de 200 megapíxeles y funciones de inteligencia artificial.

Para mejorar el entretenimiento doméstico, la selección incluye un televisor Samsung Neo QLED Mini LED de 65 pulgadas. En el momento de la consulta, su precio anunciado era de 649 euros, frente a los 1.199 euros originales, con una rebaja del 46%.

Otra opción es el portátil ASUS Vivobook S16 OLED, que aparecía por 498,97 euros, frente a 799,99 euros. Estos importes pueden variar, por lo que conviene comprobarlos antes de comprar.

Moda para renovar el armario antes de Navidad

El Black Friday 2026 en El Corte Inglés incluye la moda entre las categorías de su campaña. En el apartado de moda mujer se pueden consultar prendas, calzado y accesorios, como es el caso de la camisa de corte boxy y cuello italiano Adolfo Domínguez en color musgo, que de 110 euros ha pasado a 55 euros.

Mientras que la página de Black Friday enlaza también con moda masculina, infantil y ropa deportiva. Esta variedad permite buscar tanto básicos de uso diario como prendas para celebraciones o regalos.

En lugar de comprar solo porque una etiqueta anuncie una rebaja, es útil seleccionar primero las prendas necesarias y comprobar tallas, materiales y condiciones de devolución. Los descuentos concretos pueden variar según la marca, el modelo y la disponibilidad, de modo que conviene entrar en cada ficha para verificar el precio vigente.

Hogar y electrodomésticos: oportunidades para equipar la casa

Quienes estén pensando en renovar la cocina o la lavandería pueden revisar las secciones de electrodomésticos y hogar y decoración.

En compras de importe elevado, además del descuento, merece la pena comparar el consumo energético, las dimensiones, la capacidad y los gastos de entrega o instalación. Un precio inferior no siempre convierte un aparato en la mejor elección si no se adapta al espacio disponible o a las necesidades de la vivienda.

Cómo comprobar que una oferta merece la pena

El Centro Europeo del Consumidor en España recomienda comparar precios con antelación, fijar un presupuesto y revisar las condiciones de compra. En su guía sobre el Black Friday y el consumo responsable, recuerda que el precio anterior indicado para una rebaja debe corresponder al menor aplicado por el comercio durante los 30 días precedentes. También aconseja desconfiar de mensajes de urgencia artificial y conservar el justificante de compra.

Una campaña que se extiende más allá del viernes

El Black Friday de El Corte Inglés ya tiene ofertas durante la primera quincena de noviembre y señala el 27 de noviembre como fecha principal. La campaña puede prolongarse durante varios días y enlazar con el Cyber Monday del 30 de noviembre, pero cada producto puede tener un calendario y unas condiciones propias.

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