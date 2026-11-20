Si de manera habitual necesitas quitar las arrugas de una camisa antes de salir o refrescar una prenda sin tener que montar la tabla de planchar, la plancha de vapor vertical de AEG de 1.400 W puede ser justo lo que estás buscando. Es perfecta para esos momentos en los que buscas una solución rápida y cómoda: se calienta en solo 30 segundos, permite vaporizar distintos tipos de tejidos y cuenta con un diseño compacto que también facilita llevarla de viaje.

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Lo mejor de la plancha vertical de AEG

Potencia de 1.400 W

Calentamiento en 30 segundos

Diseño plegable

Funda resistente al calor

Suela de gran tamaño

Vapor higienizante

Control avanzado de temperatura

Más detalles de la plancha vertical reajada en el Black Friday de AEG

La plancha de vapor vertical AEG te permite alisar y refrescar la ropa directamente sobre la percha, de forma rápida y cómoda. Con sus 1.400 W de potencia, está lista en unos 30 segundos, así que puedes utilizarla siempre que necesites dar un último repaso a tus prendas. Además, el vapor ayuda a eliminar hasta el 99,99% de las bacterias, por lo que también contribuye a refrescar los tejidos.

Por otro lado, su suela de gran tamaño facilita el vaporizado y permite trabajar sobre distintas prendas. ¿Te vas de viaje? Su mango plegable ocupa poco espacio en la maleta y viene acompañado de una funda resistente al calor para guardarla y transportarla cómodamente.

Así que no hay duda: es una plancha muy práctica para tener la ropa a punto en poco tiempo, por lo que es perfecta para ti si buscas rapidez y quieres llevar tus prendas impecables también cuando estás fuera de casa.

Preguntas frecuentes sobre la plancha de vapor vertical AEG

¿Cuánto tarda en calentarse?

Está lista para utilizarse en aproximadamente 30 segundos, por lo que resulta práctica para repasar prendas rápidamente.

¿Necesita una tabla de planchar?

No. Está diseñada para vaporizar las prendas en vertical, sin necesidad de colocarlas sobre una tabla.

¿Se puede llevar de viaje?

Sí. Cuenta con un mango plegable y una funda de almacenamiento resistente al calor para facilitar su transporte.

¿Sirve para todo tipo de tejidos?

Dispone de un control avanzado de temperatura para vaporizar diferentes tejidos. Aun así, es recomendable consultar las indicaciones de cuidado de cada prenda antes de utilizarla.

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