El café en grano está ganando cada vez más terreno en casa gracias a esa curiosa tendencia DIY que se va adueñando de nuestras cocinas. Pero eso también genera una gran duda: ¿Qué café en grano comprar? Para responder a esto, quizá deberías empezar antes preguntándote qué café pedirías tú en un bar. Aunque eso es solo el punto de partida para un sinfín de opciones.

Para quien no lo sepa, comprar el grano entero y molerlo justo antes de preparar tu taza tiene dos ventajas: conservas mejor el aroma y puedes ajustar la molienda a tu cafetera. Pero claro, entre un arábica con recuerdos de jazmín y una mezcla con robusta que deja un sabor intenso hay bastante donde elegir. Por eso, hemos analizado 10 cafés en grano y comparado su procedencia, el tueste, el sabor y el tamaño del paquete para que encuentres uno que encaje con tu cafetera, tus gustos y lo que quieres gastar.

Café de Brasil en grano de Incapto, un buen estreno para tu superautomática

¿Acabas de estrenar cafetera y todavía estás peleándote con los ajustes? Este arábica de Minas Gerais es un buen punto de partida. Incapto le da un tueste medio pensado para superautomáticas y el resultado son sabores fáciles de reconocer, del cacao a los frutos secos.

Tiene cuerpo suficiente para añadir un chorrito de leche. Además, si lo tomas solo, sin leche, se aprecia mejor ese final de chocolate amargo, ideal si prefieres el café con mucho cacao.

Ventajas:

Tueste pensado para superautomáticas.

Admite bien un poco de leche.

Procedencia bien identificada.

Desventajas:

Poco afrutado.

Final algo amargo.

Illy CLASSICO, para disfrutar del café solo

Hay cafés a los que echamos azúcar casi por costumbre. Con el CLASSICO merece la pena probar el primer sorbo tal cual. Tiene un toque de caramelo que aporta una sensación dulce y, conforme pasa el trago, asoman recuerdos de azahar y jazmín.

La lata de 250 g encaja para una taza al día. También es buena elección si en casa compartís el gusto por los cafés suaves.

Ventajas:

Aroma floral delicado.

Final dulce agradable en espresso.

Lata pequeña para probarlo.

Desventajas:

Pierde protagonismo con mucha leche.

Cunde poco en casas muy cafeteras.

Café de Coco con Frutos Secos de Tea Shop, para una sobremesa distinta

La palabra importante de la etiqueta de este café es «aromatizado». Tea Shop parte del arábica colombiano y añade el aroma de coco y frutos secos después del tostado. Así se explica ese aire de postre que hace que se desmarque tanto del resto de cafés de esta comparativa.

Prueba a servirlo con leche fría y hielo para la merienda. La bolsa de 220 g permite reservarlo para esos momentos sin tener que comprar medio kilo de un sabor tan particular.

Ventajas:

Coco fácil de reconocer.

Da juego en recetas frías.

Formato cómodo para probar.

Desventajas:

El aroma añadido domina la taza.

Conviene comprobar si tu molinillo admite aromatizados.

Starbucks Espresso Roast Dark, para el latte del desayuno

En un vaso grande de leche es fácil perderle la pista al espresso, pero eso no pasa con este café en grano de Starbucks. Porque justo ahí es donde encaja su tueste oscuro, con cuerpo y un gusto a caramelo tostado que sigue presente incluso tras mezclar.

Es la base que la marca utiliza en sus bebidas de espresso. ¿Lo quieres para tomar solo? Cuenta con un tostado bastante marcado, sobre todo si vienes de cafés suaves. Así que ten cuidado.

Ventajas:

Se distingue claramente incluso con abundante leche.

Recuerda al latte de la cafetería.

Buen cuerpo para un cortado.

Desventajas:

Puede resultar amargo solo.

Pocos matices florales.

Lavazza Crema e Gusto Clásico, un kilo para la cafetera italiana

Cuando en casa hay que poner la italiana dos veces antes de salir por la puerta, el tamaño del paquete importa. Lavazza reúne arábica y robusta en una bolsa de un kilo, con un toque especiado que anima tanto el café solo como el del desayuno.

Antes de meterlo en la cesta, compara el precio por kilo y piensa cuánto tardarás en terminarlo. Si solo preparas café los domingos, difícilmente aprovecharás tanto grano.

Ventajas:

Cunde en hogares que sean muy cafeteros.

Va genial en la cafetera italiana.

Sabroso con leche o solo.

Desventajas:

Bolsa grande para probarlo.

Tueste marcado para paladares suaves.

Illy INTENSO, un espresso con recuerdos de pan tostado

El INTENSO de Illy permite comprobar cuánto cambia un café al llevar el tueste un poco más lejos. Frente al jazmín del CLASSICO destaca mucho, porque en el sabor se cuelan chocolate, pan tostado y un ligero amargor que permanece después del trago. Todo ello con granos arábica.

Le sacaría partido en taza corta, especialmente después de comer. La lata de 250 g te permite probarlo sin comprometerte con una bolsa grande.

Ventajas:

Buen cuerpo en taza corta.

Chocolate fácil de apreciar.

Formato manejable.

Desventajas:

Menos floral que el CLASSICO.

Puede quedarse pequeño para compartir.

Bialetti Intenso Tueste Oscuro, para quien pide el café bien cargado

El grano robusta representa el 70 % de este Bialetti y el arábica, el 30 %. Súmale el tueste oscuro y tendrás una idea del espresso que propone, con cuerpo, crema y un sabor tostado persistente que va genial para quienes quieren algo más fuerte al comenzar el día.

Si te gusta que el café siga sabiendo a café después de añadirle leche, te encajará. Comprueba que en casa compartís gustos antes de abrir el kilo, porque no es apto para todos.

Ventajas:

Sabor potente.

Buena presencia de crema.

Aguanta bien la leche.

Desventajas:

Amargor pronunciado.

Formato poco práctico para alternar cafés.

Saula Premium Ecológico, un arábica que da juego fuera del espresso

Si en tu lista de la compra importa mucho cómo se cultiva el café, fíjate en la lata ecológica de Saula. Reúne arábicas de distintas procedencias en una taza de intensidad media, con un punto afrutado que invita a tomarla sola.

También tiene su punto si alternas entre la cafetera italiana de diario y la prensa francesa del domingo. Además, como viene en lata hermética, puedes guardar el resto sin que pierda ni un ápice de sus cualidades.

Ventajas:

Cultivo ecológico certificado.

Sirve para varios métodos.

Lata reutilizable de 500 g.

Desventajas:

Sin detalle de una finca concreta.

Puede saber suave en un latte.

Cielito Lindo de Café de Finca, de una finca hondureña a tu taza

Detrás de Cielito Lindo hay un nombre, Benjamín Paz, y un lugar concreto, Peña Blanca, en Honduras. Si empiezas con el café de especialidad, ya sabes a quién seguirle la pista, porque vas a querer mucho más.

Es fácil acercarse a este café en grano por su poca acidez y un dulzor que recuerda al chocolate con leche. Prueba primero un sorbo solo y añade después la leche para decidir cómo te gusta más. Aunque te adelantamos que te va a sorprender.

Ventajas:

Productor y finca identificados.

Acidez discreta.

Bolsa de 250 g ideal para descubrirlo.

Desventajas:

Se acaba pronto si sois varios.

Poco indicado si buscas acidez viva.

L’OR Espresso Brazil, el lado suave del espresso

¿Te sobra el amargor de algunos espressos? Este café brasileño de L’OR reúne arábicas de dos regiones de Brasil y apuesta por un tueste claro. La avellana y el caramelo marcan el perfil de este café.

Su bolsa de medio kilo queda a medio camino entre la lata de prueba y el paquete familiar. Lo elegiríamos para tomar solo o cortado y apreciar el toque de avellana tan característico que tiene.

Ventajas:

Tueste suave para espresso.

Notas de avellana reconocibles.

Tamaño intermedio.

Desventajas:

Puede perderse con mucha leche.

Escasa intensidad para amantes del tueste oscuro.

¿Qué café en grano es mejor para ti?

Para quienes buscan un café equilibrado

El CLASSICO de Illy encaja si te gustan los arábicas suaves y florales. Si por equilibrio entiendes una taza con algo más de cuerpo y sabor a cacao, lo mejor es empezar por el Brasil de Incapto.

Para quienes prefieren un sabor intenso

Bialetti es la opción más decidida por su proporción de robusta. Para disfrutar del chocolate y del tostado con un amargor más discreto, tienes el INTENSO de Illy.

Para los amantes del espresso

¿Qué disfrutas más de esa taza corta? Para una crema consistente, mira el Bialetti. Para equilibrar acidez y amargor, prueba el CLASSICO.

Para quienes utilizan cafeteras superautomáticas

El Brasil de Incapto facilita la elección por su tueste medio. Busca granos sin exceso de aceite en la superficie y consulta el manual antes de echar café aromatizado o torrefacto al depósito.

Para preparar cappuccino y latte

Starbucks Espresso Roast Dark conserva su carácter incluso en un latte con bastante leche. Para un cappuccino en el que también quieras apreciar un punto especiado, dale una oportunidad al Lavazza.

Para quienes buscan una experiencia más especial

Cielito Lindo te acerca a una finca hondureña con un perfil dulce muy característico. El Incapto brasileño permite comparar dos orígenes con matices de chocolate distintos que se paladean en cada taza.

Para quienes priorizan la relación calidad-precio

Lavazza merece un vistazo si gastas bastante café a diario y aprovechas el kilo entero. Es el más equilibrado en este punto por sabor, cualidades, precio y, por supuesto, formato en el que viene.

Qué tener en cuenta antes de comprar café en grano

Arábica, robusta o mezcla

El arábica suele ser más aromático, con menos cafeína y sabores más delicados. El robusta suele aportar más cafeína, amargor, cuerpo y crema. Combinarlos permite ajustar cuánto pesa cada característica en la taza.

Tipo de tueste

En el natural se tuesta el café sin añadir azúcar. En el torrefacto se incorpora azúcar durante el tostado y la mezcla reúne ambos tipos. Si quieres apreciar mejor los matices del propio grano, lo mejor es el tueste natural.

Grado de tueste

Claro, medio y oscuro indican hasta dónde se ha tostado el grano. El claro suele conservar más acidez, el medio equilibra dulzor y tostado, y el oscuro acentúa el amargor. Un café natural también puede ser oscuro.

Origen del café

Brasil suele asociarse con el cacao y los frutos secos, mientras que en Etiopía son frecuentes los perfiles florales y afrutados. La región es una buena orientación, aunque la última palabra la tienen la finca, el proceso y el tueste del grano.

Perfil de sabor

Piensa qué te apetece encontrar al beber. Hay cafés florales, afrutados, achocolatados, especiados o con recuerdos tostados y de frutos secos. Son comparaciones de sabor. Si lleva aromas añadidos, como el Tea Shop, mira los ingredientes para ver bien qué trae.

Método de preparación

Reserva la molienda fina para espresso, algo más gruesa para la cafetera italiana, media para la cafetera de filtro y gruesa para la cafetera de prensa francesa. En una superautomática, parte del ajuste recomendado y ve cambiando ajustes hasta dar con el que más te guste.

Frescura del café

La fecha de tueste indica cuándo se tostó el grano. Comprueba también que el envase cierre bien y, una vez abierto, muele solo la cantidad que vayas a preparar para conservar mejor el aroma.

Formato y cantidad

Los 250 g vienen bien para descubrir un sabor. Medio kilo encaja si ya tienes un favorito y un kilo compensa cuando sois varios en casa o preparáis muchas tazas a lo largo de la semana.

Precio

Compara el importe por kilo entre formatos. En un café comercial puedes valorar la regularidad de la mezcla. En un café de especialidad, pregúntate si te interesa pagar más por ese origen concreto y sus matices.

Preguntas frecuentes sobre el café en grano

¿Cuál es el mejor café en grano?

Para empezar con un solo paquete, lo más recomendable es empezar por el Brasil de Incapto por su equilibrio y versatilidad. Si siempre añades bastante leche, el Starbucks oscuro encaja mejor.

¿Qué diferencia hay entre café arábica y robusta?

El arábica suele dar una taza más aromática y delicada. El robusta aporta, por lo general, más cuerpo, amargor y cafeína.

¿Qué es mejor, café natural, torrefacto o mezcla?

El natural es la elección más sencilla para apreciar el sabor del grano. El torrefacto tiene azúcar incorporado durante el tueste y da un perfil más marcado.

¿Qué café en grano es mejor para una cafetera superautomática?

Un café natural, de tueste medio y sin recubrimientos, como el Brasil de Incapto. Evita los granos muy aceitosos y respeta las indicaciones del fabricante.

¿Qué café en grano es mejor para espresso?

Illy INTENSO encaja aquí si te gusta que el café sea corto y con cuerpo. Si prefieres un espresso más suave, prueba L’OR Brazil.

¿Qué café es mejor para preparar cappuccino?

Uno con cuerpo suficiente para que la leche no tape su sabor. Lavazza Crema e Gusto y Starbucks Espresso Roast Dark encajan muy bien para los cappuccinos.

¿Es mejor el café en grano que el café molido?

El grano entero conserva mejor el aroma y permite ajustar la molienda a cada cafetera. El molido resulta cómodo si careces de molinillo y además quieres algo más rápido.

¿Cuánto dura el café en grano una vez abierto?

Como orientación, procura gastarlo en una o dos semanas para disfrutar del aroma. Sigue el plazo del envase, porque la frescura también depende de cómo lo guardes.

¿Cómo se debe conservar el café en grano?

Cierra bien la bolsa o usa un recipiente hermético y opaco. Guárdalo lejos del calor y la humedad, mejor en un armario que junto a los fogones.

¿Qué significa que un café sea de especialidad?

Es un café reconocido por cualidades distintivas que le dan un valor especial, como un perfil de sabor singular. Conocer la finca y el proceso ayuda a entender qué lo diferencia.

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